Duralex, marca icônica de pratos e copos, sai das prateleiras

Os copos e pratos da Duralex têm um lugar especial na história do Brasil. Conhecidos por serem quase "inquebráveis", esses itens marcaram presença em cozinhas, escolas e bares por décadas. Desde a fundação da marca na França, em 1945, ela se destacou pela inovação do vidro temperado, que confere resistência e durabilidade aos seus produtos. No entanto, a situação da Duralex no Brasil vem enfrentando desafios, tornando seus produtos cada vez mais difíceis de encontrar.

A partir de 2020, a empresa começou a se deparar com problemas que impactaram sua produção e, consequentemente, a disponibilidade de itens no mercado brasileiro. Com isso, muitos consumidores começaram a se perguntar o que estava acontecendo com a marca.

A escassez dos produtos não é algo isolado; ela reflete uma série de fatores econômicos, logísticos e uma mudança no comportamento dos consumidores. Mesmo com tentativas de recuperação, a Duralex ainda não conseguiu voltar ao ritmo de produção de seus tempos áureos, quando era uma referência em resistência e praticidade.

A origem da fama: tecnologia e tradição Duralex

O sucesso da Duralex se deve, em grande parte, ao uso pioneiro do vidro temperado. Durante a fabricação, o vidro é aquecido a aproximadamente 700 °C e resfriado rapidamente, criando tensões que tornam o material até 2,5 vezes mais forte que o vidro comum. E mais, quando um copo Duralex se quebra, os fragmentos resultantes são pequenos e arredondados, o que oferece uma segurança extra — uma qualidade que conquistou a confiança de muitas escolas e restaurantes, especialmente aqueles que atendem crianças.

Nostalgia e presença marcante no cotidiano

Os produtos Duralex não são apenas utensílios; eles fazem parte da memória afetiva dos brasileiros. Muitos lembram das refeições em família ou dos almoços nas escolas públicas, ao mesmo tempo que os copos Gigogne se tornaram um ícone pela sua praticidade e resistência. Esta conexão emocional se reflete na maneira como as gerações anteriores se divertiam contando histórias sobre os números nos fundos dos copos nas cantinas escolares da França.

O declínio: crise, pandemia e alta nos custos de energia

O que aconteceu com a Duralex não foi um caso isolado; a crise global de 2020 afetou muitos setores. Durante esse período, a empresa entrou em recuperação judicial devido a dificuldades financeiras, quedas nas vendas e custos de energia alarmantes, tudo exacerbado pela pandemia. A pausa nas atividades impactou diretamente a produção na fábrica na França, o que se traduziu em uma diminuição da presença da marca nas prateleiras brasileiras.

Em 2021, a marca foi adquirida pelo grupo International Cookware, que pretende revitalizar a produção e garantir que a Duralex continue a ser uma referência no setor. No entanto, mesmo com essas medidas, a volta ao fluxo de distribuição e produção ainda não é como antes.

Duralex ainda existe? Onde encontrar hoje?

Sim, a Duralex ainda está no mercado, com sua produção centralizada na França. Mas os produtos no Brasil estão com a oferta bem limitada. O que é possível encontrar geralmente está em lojas especializadas em utensílios de cozinha ou em marketplaces como Amazon e Mercado Livre. Alguns dos itens clássicos, como o copo Gigogne e pratos transparentes, ainda estão disponíveis, mas é sempre em quantidades reduzidas. Outra opção interessante são brechós e antiquários, onde é possível encontrar peças vintage que se tornaram verdadeiros colecionáveis.

Queda de popularidade: o que mudou no mercado?

A diminuição da presença da Duralex está ligada a várias mudanças no cenário de consumo. A concorrência com itens de plástico e porcelana, que geralmente são mais baratos e oferecem maior variedade, é uma realidade. Além disso, o gosto dos consumidores está mudando, com uma preferência crescente por designs mais contemporâneos e produtos personalizados.

Os desafios logísticos e o aumento dos custos de importação também impactaram o fornecimento dos produtos. Isso tudo torna a Duralex menos competitiva em um mercado que está sempre se renovando.

O legado da Duralex permanece vivo

Apesar de todos os desafios, a Duralex continua a ser sinônimo de resistência e durabilidade. Para muitos, usar um copo Duralex é mais do que uma questão de praticidade; é um mergulho em memórias afetivas. Essa nostalgia, unida à qualidade inconfundível, mantém a marca viva na memória coletiva, desejada tanto por amantes da cozinha clássica quanto por colecionadores. As histórias que cercam a Duralex fazem parte do cotidiano de muitos, criando laços que permanecem fortes mesmo em tempos de mudança.