Biólogo argentino ganha reconhecimento por proteção de pinguins

O mar e os pinguins sempre foram parte crucial da vida de Pablo García Borboroglu, um biólogo marinho natural de Chubut. Há mais de trinta anos, ele se dedica à proteção dessas aves, que enfrentam sérias ameaças. Seu esforço foi finalmente reconhecido com o título de Explorador do Ano 2025, concedido pela Rolex e pela National Geographic.

Desde a infância, Borboroglu – ou “Popi”, como é conhecido – desenvolveu uma ligação especial com os pinguins. A paixão começou com histórias contadas por sua avó e foi alimentada pelas suas experiências na Patagônia. Essa conexão se transformou em uma carreira voltada para a proteção de 19 espécies de pinguins, quase metade das quais estão em risco devido a fatores como mudanças climáticas e perda de habitat.

Durante 36 anos, as iniciativas de Borboroglu ajudaram cerca de 2,5 milhões de pinguins, abrangendo mais de 130.000 quilômetros quadrados de habitat natural. Ele combina ciência, divulgação e políticas públicas para aumentar a conscientização sobre os perigos que essas aves enfrentam.

Além de seu trabalho prático, Borboroglu se tornou uma figura inspiradora, mostrando que a pesquisa feita na Argentina pode ter um impacto significativo em nível global. Com sua nova honraria, ele se junta a um grupo seleto de exploradores dedicados à proteção do meio ambiente.

O título de Explorador do Ano não apenas destaca seu trabalho científico, mas também sua habilidade em mobilizar a sociedade para causas ambientais. Em colaboração com o cineasta Bertie Gregory, ele produziu a série documental “Secretos de los pingüinos”, que foi lançada na Disney+ e contou com a produção de James Cameron. Essa parceria entre ciência e arte trouxe a realidade dos pinguins para um público mais amplo, revelando sua beleza e suas fragilidades.

Borboroglu é além disso um líder respeitado em conservação. Em 2023, ele se tornou o primeiro latino-americano a receber o prestigiado Indianápolis Prize, muitas vezes considerado o Nobel da conservação. Esse reconhecimento também chegou à Argentina, onde ele foi homenageado por seu impacto significativo na preservação da vida marinha. Sua trajetória é uma prova de que dedicação e comprometimento podem fazer a diferença, mesmo longe dos grandes centros científicos.

Como presidente da Sociedade Global de Pinguins, Borboroglu coordena uma rede internacional que se concentra na proteção dessas aves. A organização realiza diversas ações, como a proteção das 19 espécies conhecidas de pinguins, restauração de habitats e promoção de áreas protegidas. Além disso, eles colaboram com governos para criar regulamentações e trabalham com escolas para aumentar a conscientização ambiental desde a infância.

Um dos focos da Sociedade é a pesquisa aplicada, gerando conhecimento útil para ajudar na gestão ambiental. A organização também conseguiu avanços significativos na proteção de áreas como Punta Tombo e está atuando em países como África do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

A abordagem da Sociedade é interdisciplinar, envolvendo não apenas biólogos, mas também educadores, comunicadores, engenheiros e economistas. Borboroglu enfatiza que a conservação é um esforço coletivo e todos têm um papel a desempenhar na proteção da biodiversidade.

A mensagem que ele transmite é clara: todos podem contribuir para a preservação da vida selvagem, independentemente de sua área de atuação. O trabalho de Borboroglu mostra que iniciativas locais podem ter um impacto global significativo. O reconhecimento da National Geographic e da Rolex não é apenas um prêmio pessoal, mas um chamado à ação em prol de um futuro mais sustentável para a vida selvagem. Atualmente, milhões de pinguins e muitas pessoas se beneficiam do trabalho dele, que está apenas começando a ser reconhecido.