Carro mais longo do mundo tem 26 rodas e leva até 75 passageiros

Durante anos, ele ficou esquecido, coberto de poeira em um galpão em Nova Jersey. Mas agora, o “American Dream”, uma limusine de voo, volta a brilhar. Com seus 30,54 metros de comprimento, ela não é apenas a limusine mais longa do mundo, mas também uma verdadeira obra de arte sobre rodas que atrai a atenção em Orlando. Com piscina, jacuzzi e um heliponto funcional, essa beleza é um monumento ao excesso e à criatividade de sua época.

De ícone de Hollywood a sucata esquecida

O American Dream foi criado em 1986 por Jay Ohrberg, um famoso colecionador e projetista de carros personalizados de Los Angeles. Ele é conhecido por ter fabricado veículos icônicos para filmes e séries de TV. Inicialmente, a limusine tinha cerca de 18 metros e possuía dois motores V8 — um na frente e outro atrás. Com o tempo, Ohrberg decidiu levar seu projeto ao extremo e estendeu a limusine até atingir os 30,5 metros, uma verdadeira façanha.

A fama do automóvel cresceu. Ele apareceu em revistas e programas de TV, e em 1986, entrou para o Guinness World Records como o carro mais longo do mundo. No entanto, depois de alguns anos de exibições e eventos, o veículo foi relegado ao esquecimento, deteriorando-se até quase ser considerado sucata.

Uma restauração que devolveu a glória

A nova vida do American Dream começou quando dois entusiastas de carros, Michael Dezer e Michael Manning, o encontraram em um anúncio na internet. Manning se lembrava bem de sua primeira vista: “Ele estava coberto de grafites, com as janelas quebradas e os pneus murchos. Mesmo assim, me apaixonei e decidi que ia restaurá-lo”. E assim, meses de trabalho e investimentos foram feitos para restaurar a limusine ao seu esplendor original.

A restauração foi um processo cuidadoso. As 26 rodas foram trocadas, a carroceria ganhou uma nova pintura branca perolada e o veículo recebeu alguns centímetros extras. O resultado? Uma combinação perfeita de luxo e nostalgia, homenageando a era dourada do automobilismo americano.

Um palácio sobre rodas

O interior do American Dream é tão fascinante quanto seu exterior. A limusine possui uma piscina com trampolim, uma jacuzzi, uma grandíssima cama d’água, um campo de minigolfe e até um heliponto funcional pronto para um pequeno helicóptero. Não é exagero dizer que transformar este carro em uma verdadeira mansão sobre rodas desafia qualquer lógica automotiva.

Entretanto, dirigir um veículo de 30 metros em estradas comuns é praticamente inviável. Sua estrutura só permite movimentos em linha reta, enquanto fazer curvas se torna um verdadeiro desafio. Hoje, ele faz parte da coleção do Museu do Automóvel Dezerland Park, em Orlando, Florida, onde milhares de visitantes podem admirá-lo de perto.

Um recorde que continua imbatível

Com exatos 30,54 metros, o American Dream mantém seu título no Guinness World Records como o carro mais longo do mundo. Mais do que um recorde, ele é um símbolo de uma época em que a indústria automobilística americana não tinha medo de sonhar alto. O que começou como uma excentricidade se transformou em uma lenda sobre rodas, mostrando a capacidade humana de resgatar a história e eternizar a nostalgia em forma de arte.

