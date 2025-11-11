Notícias

Homem conquista Ferrari dos sonhos, mas carro pega fogo em uma hora

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Ferrari pega fogo
Ferrari pega fogo

Depois de juntar dinheiro por 10 anos para realizar o sonho de ter um Ferrari 458 Spider novinho, o produtor musical japonês conhecido como Honkon passou por um dos momentos mais tristes da sua vida. Seu carro pegou fogo apenas uma hora após sair da concessionária, enquanto ele dirigia pelas movimentadas ruas de Tóquio.

A história rapidamente viralizou nas redes sociais do Japão, mostrando como um sonho pode rapidamente se transformar em pesadelo. Aos 33 anos, Honkon compartilhou em sua conta do X (antigo Twitter) que o veículo, recém-comprado, começou a soltar fumaça branca durante um simples teste na autoestrada Shuto. No começo, ele achou que a fumaça vinha de outro carro, mas ao perceber que era seu Ferrari, estacionou e chamou os bombeiros. Ele ficou lá, assistindo ao superesportivo sendo consumido pelas chamas, até que sobrou apenas o chassi carbonizado.

Honkon destacou essa tragédia de forma tocante no X, ao lado de uma foto do carro em chamas. “Acho que sou a única pessoa no Japão que passou por algo assim. Gastei 43 milhões de ienes (cerca de 306 mil dólares) e agora tudo o que me restou é esta foto”, contou.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio informou que não havia sinais de colisão e que o incêndio provavelmente teve início no compartimento do motor, embora ainda não soubessem a causa exata. A boa notícia é que, mesmo arrasado pela perda, Honkon se mostrou grato por ter escapado sem ferimentos. Ele admitiu ter temido que o carro explodisse e se sentiu “feliz por ainda estar vivo”.

Conhecido no Japão por fazer parte do grupo musical Chocorabi, seu caso reacendeu uma discussão nas redes sociais sobre segurança em supercarros e o alto custo de manutenção desses veículos luxuosos. O 458 Spider, apesar de ser um dos modelos mais icônicos da Ferrari, já teve outras ocorrências semelhantes em outros lugares, ligadas ao superaquecimento do motor e vazamentos de fluido, que podem resultar em incêndios.

Para Honkon, essa experiência foi uma lição dura. Ele refletiu: “Foram dez anos de economia, e o sonho terminou em cinzas em menos de uma hora”. A dor da perda ressoa, mas a vida continua, e cada um pode encontrar novos caminhos e aprendizados após momentos difíceis.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

carro mais longo do mundo

Carro mais longo do mundo tem 26 rodas e leva até 75 passageiros

3 horas atrás
Uma menina prodígio brasileira, com QI alto e altas habilidades, brilhou na Copernicus Olympiad de matemática ao conquistar a medalha internacional de prata.

Menina brasileira de 9 anos ganha prata em olimpíada de matemática

4 horas atrás
montanha na China onde uma Mulher de 90 anos mantém o templo budista do Templo Centu ativo há 17 anos.

Mulher de 90 anos guarda templo budista isolado na China

4 horas atrás
Dono da Havan Lucian0 Hang é Internad0 as Pressas e Acaba P...Veja mais

Luciano Hang, dono da Havan, é internado de emergência

5 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo