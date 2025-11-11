Homem conquista Ferrari dos sonhos, mas carro pega fogo em uma hora

Depois de juntar dinheiro por 10 anos para realizar o sonho de ter um Ferrari 458 Spider novinho, o produtor musical japonês conhecido como Honkon passou por um dos momentos mais tristes da sua vida. Seu carro pegou fogo apenas uma hora após sair da concessionária, enquanto ele dirigia pelas movimentadas ruas de Tóquio.

A história rapidamente viralizou nas redes sociais do Japão, mostrando como um sonho pode rapidamente se transformar em pesadelo. Aos 33 anos, Honkon compartilhou em sua conta do X (antigo Twitter) que o veículo, recém-comprado, começou a soltar fumaça branca durante um simples teste na autoestrada Shuto. No começo, ele achou que a fumaça vinha de outro carro, mas ao perceber que era seu Ferrari, estacionou e chamou os bombeiros. Ele ficou lá, assistindo ao superesportivo sendo consumido pelas chamas, até que sobrou apenas o chassi carbonizado.

Honkon destacou essa tragédia de forma tocante no X, ao lado de uma foto do carro em chamas. “Acho que sou a única pessoa no Japão que passou por algo assim. Gastei 43 milhões de ienes (cerca de 306 mil dólares) e agora tudo o que me restou é esta foto”, contou.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio informou que não havia sinais de colisão e que o incêndio provavelmente teve início no compartimento do motor, embora ainda não soubessem a causa exata. A boa notícia é que, mesmo arrasado pela perda, Honkon se mostrou grato por ter escapado sem ferimentos. Ele admitiu ter temido que o carro explodisse e se sentiu “feliz por ainda estar vivo”.

Conhecido no Japão por fazer parte do grupo musical Chocorabi, seu caso reacendeu uma discussão nas redes sociais sobre segurança em supercarros e o alto custo de manutenção desses veículos luxuosos. O 458 Spider, apesar de ser um dos modelos mais icônicos da Ferrari, já teve outras ocorrências semelhantes em outros lugares, ligadas ao superaquecimento do motor e vazamentos de fluido, que podem resultar em incêndios.

Para Honkon, essa experiência foi uma lição dura. Ele refletiu: “Foram dez anos de economia, e o sonho terminou em cinzas em menos de uma hora”. A dor da perda ressoa, mas a vida continua, e cada um pode encontrar novos caminhos e aprendizados após momentos difíceis.