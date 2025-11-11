Notícias

Menina brasileira de 9 anos ganha prata em olimpíada de matemática

Uma menina prodígio brasileira, com QI alto e altas habilidades, brilhou na Copernicus Olympiad de matemática ao conquistar a medalha internacional de prata.
Uma menina prodígio brasileira, com apenas 9 anos, ganhou uma medalha internacional em matemática ao participar da Copernicus Olympiad, realizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Natural de Castelo, no Espírito Santo, ela tem um QI elevado — 150 — e demonstra habilidades cognitivas e lógicas impressionantes, destacando-se como uma das promissoras jovens no Brasil.

Esse concurso, que aconteceu na Universidade de Columbia, contou com mais de 600 participantes de diversos países. O sucesso dessa jovem mostra como talento e dedicação podem andar lado a lado.

Quem é essa menina prodígio?

O nome dela é Maria Antônia Machado Perim, e ela é de Castelo (ES). Desde os dois anos, a família percebeu que ela tinha uma facilidade incrível para resolver desafios de lógica. Essas características a colocam na categoria de crianças com altas habilidades, ou até mesmo “superdotação”.

Com um QI que supera a média da sua faixa etária, Maria Antônia chamou atenção ao voltar ao Brasil com a medalha de prata da Copernicus Olympiad.

Sobre a Copernicus Olympiad

A Copernicus Olympiad é uma das competições internacionais de matemática mais respeitadas, realizada em instituições renomadas como a Universidade de Columbia. Para participar, o estudante precisa ter habilidade, preparo e coragem para competir com talentos de todo o mundo. Maria Antônia enfrentou mais de 600 concorrentes e, mesmo lidando com mudanças no formato da prova, mostrou resiliência e foco.

A conquista não é apenas um reflexo do talento individual dela, mas também um reconhecimento dos jovens talentos brasileiros no cenário global.

Como se desenvolveu essa jornada de altas habilidades

Desde bem novinha, a menina já dava sinais de que tinha um potencial acima da média. Aos dois anos, sua facilidade para aprender e resolver problemas chamava a atenção da família. A mãe dela, Flávia Machado Mariano, compartilha: “A superdotação muitas vezes faz a criança se sentir diferente, mas na matemática ela encontrou um lugar onde é valorizada”.

No dia a dia, Maria Antônia já está imersa em estudos, competições e viagens. Com tão pouca idade, ela já possui medalhas conquistadas em eventos na Singapura, Tailândia e Brasil, além da conquista mais recente em Nova Iorque.

A medalha de prata na Copernicus Olympiad é um marco importante, não só pela conquista, mas também por representar o Brasil em competições internacionais. O reconhecimento dela ganhou destaque na mídia, servindo como exemplo de superação, talento e disciplina.

A trajetória de Maria Antônia é significativa por diversos motivos. Primeiro, mostra que há muitas crianças no Brasil com grande potencial cognitivo e que essas altas habilidades precisam ser bem nutridas. Segundo, a medalha conquistada abre portas e aumenta as oportunidades para jovens talentos na matemática.

Além disso, essa história ressalta a importância de um ambiente estimulante e de apoio para que esse potencial não se perca, especialmente no contexto educacional do país. O resultado dela inspira outras crianças, famílias e escolas a buscar o desenvolvimento.

Quais são os próximos passos para essa menina prodígio?

Agora, a trajetória de Maria Antônia, que já leva uma medalha internacional e tem um QI alto, está apenas começando. A família está atenta ao seu crescimento, buscando um equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual e emocional.

A rotina de estudos é intensa, mas ela já sabe o caminho: “É só começar. Estudar e ter disciplina”, ensina a menina. Mesmo com o ritmo acelerado, ainda há espaço para que ela seja criança, brinque e aproveite essa fase da vida.

Com a conquista, a história de Maria Antônia mostra que talento precoce, quando bem apoiado, pode multiplicar oportunidades e trazer reconhecimento. A trajetória dela é uma fonte de inspiração e esperança para muitos.

