Carro elétrico com preço surpreendente chega ao Brasil

Os carros elétricos estão tomando conta das ruas brasileiras, não só pela chegada da montadora BYD, mas também pela praticidade e economia que oferecem. É impressionante como esses veículos, que antes pareciam um sonho distante, agora são uma realidade acessível para muitos. Com um bom planejamento, é possível investir em um carro elétrico que atenda às suas necessidades diárias.

Cada vez mais, os consumidores têm se encantado com a ideia de ter um carro que não só reduz a emissão de poluentes, mas também promete uma economia nos gastos com combustível. Entre os modelos que têm se destacado, encontramos algumas opções bem acessíveis. Vamos conferir?

Conquistando espaço

Embora alguns carros da BYD sejam bem em conta, há alternativas ótimas no mercado. Um destaque é o Renault Kwid E-Tech, que foi lançado em 2022 com um preço inicial em torno de R$ 143 mil. Hoje, você encontra esse modelo por R$ 99.990, uma queda significativa que atrai mais compradores.

Outra opção acessível é o Caoa Chery iCar, que sai por R$ 119.990, e o Neta Aya, com um valor aproximado de R$ 128.900. Também podemos mencionar o JAC E-JS1, que custa em torno de R$ 132.900. O Kwid E-Tech, por exemplo, conta com um motor de 65 cv, oferecendo uma autonomia de 185 km por carga. Além disso, ele acelera de 0 a 50 km/h em apenas 4,1 segundos, o que é bem legal para quem precisa de agilidade no dia a dia.

Na primeira metade de 2025, os carros elétricos mais vendidos no Brasil incluem modelos como o BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin e o BYD Seal. Outros que chamaram atenção foram o Volvo EX30, GWM Ora 03, BYD Yuan Pro, BYD Yuan Plus, JAC E-JS1, Porsche Macan e Omoda E5. É uma variedade que mostra que o mercado está crescendo!

As informações da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) revelam que cerca de 86 mil carros elétricos foram vendidos entre janeiro e junho de 2025, uma alta de 9,5% em relação ao ano anterior. É um sinal de que a popularidade desses veículos está aumentando e muitas pessoas estão começando a considerar essa alternativa sustentável.

Os carros elétricos têm grande potencial para transformar o cenário automotivo no Brasil. É importante ficar de olho nas novidades, pois novos modelos e tecnologias surgem a todo momento. Assim, ao pensar em adquirir um veículo desses, é legal levar em conta o que realmente se adapta ao seu dia a dia e às suas necessidades.