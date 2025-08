Alinhamento do Parlamento Jovem em Santa Bárbara

Na manhã de quinta-feira, 3 de agosto de 2025, a cidade de Santa Bárbara, localizada no estado de Minas Gerais, foi sede da Reunião de Alinhamento para a Plenária Regional do Parlamento Jovem. O encontro foi organizado pela coordenação regional do Polo Médio Piracicaba e teve como principal objetivo realizar os últimos ajustes para a próxima fase do programa.

A Plenária está marcada para acontecer no dia 14 de agosto, também em Santa Bárbara. Durante a reunião, representantes de diversas cidades da região se reuniram para discutir as pautas que serão abordadas no evento. Essa iniciativa tem como meta aumentar a participação dos jovens nas questões políticas, promovendo o protagonismo juvenil e dando voz a esses jovens em assuntos que impactam suas comunidades.

A coordenação do Parlamento Jovem destacou que a expectativa é que a plenária atraia um número significativo de adolescentes e jovens da região, contribuindo para um debate enriquecedor. O Parlamento Jovem é reconhecido como uma ferramenta importante para incluir jovens na vida política, permitindo que se sintam parte ativa do processo de tomada de decisões.

Além de debater temas relevantes, o programa reforça a importância da colaboração entre os municípios. A coordenação ressaltou que essa união é fundamental para o sucesso do projeto e para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados em suas comunidades. O evento promete ser uma oportunidade valiosa para que os jovens expressem suas opiniões e contribuam para um futuro mais participativo e democrático.