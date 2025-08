Flamengo cobra dívida do Corinthians por Matheuzinho

Flamengo Recebe Pagamento de Dívida do Corinthians por Matheuzinho

O Flamengo confirmou que recebeu o pagamento total da dívida do Corinthians referente à compra dos direitos do lateral Matheuzinho. Essa informação foi divulgada no balancete trimestral do clube carioca.

O pagamento foi viabilizado pela Brax, uma empresa que atua na venda de placas de publicidade e que se tornou fiadora do acordo. Em fevereiro de 2024, o Corinthians se comprometeu a pagar 4 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 21,48 milhões, pela aquisição de 60% dos direitos do atleta. O valor seria quitado em cinco parcelas até 2026.

Até o início deste ano, o Corinthians efetuou o pagamento de duas parcelas, somando R$ 8 milhões, mas ambas foram realizadas com atraso. Para quitar o restante da dívida, o apoio da Brax foi necessário.

Matheuzinho atuou pelo Flamengo entre 2019 e 2024, tendo começado nas categorias de base do clube. No time principal, ele disputou 153 partidas, marcou quatro gols e fez 22 assistências. Atualmente, ele é titular no Corinthians, onde tem contrato até 2028.