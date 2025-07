Krypto: a inspiração real por trás do cão do Superman

Krypto, o Cão Super-Herói, Brilha na Nova Aventura do Superman

Na nova animação do Superman, um personagem marcante e divertido rouba a cena: Krypto, o cão super-herói. Este cachorro, que voa e usa uma capa vermelha como a do Homem de Aço, foi criado com a ajuda de tecnologia avançada e tem uma história interessante por trás de sua representação na tela.

Krypto é um cãozinho branco que tem suas origens nos quadrinhos da DC Comics, onde foi apresentado pela primeira vez em 1955. Mesmo sendo um cão travesso, ele se mostra útil em momentos cruciais da trama, demonstrando que nem sempre a obediência é necessário para se tornar um herói.

O diretor do filme, James Gunn, revelou que Krypto foi baseado em seu próprio cão resgatado, chamado Ozu. Recentemente, Gunn compartilhou que Ozu serviu de modelo físico para o cão digital da animação. Durante o processo de criação, Ozu teve que ficar em cima de uma mesa, cercado por câmeras, para capturar diferentes ângulos e criar uma imagem tridimensional. Este método, segundo Gunn, não era apreciado por Ozu, que se sentiu incomodado com todas as luzes e câmeras.

Para dar vida a Krypto, o diretor trabalhou em colaboração com três empresas de efeitos visuais, inclusive uma que havia criado o famoso Rocket Raccoon da série "Guardians of the Galaxy". Ele também utilizou vídeos pessoais de Ozu brincando com um gato para inspirar os movimentos de Krypto na tela.

Gunn contou que Ozu veio de uma situação complicada, onde vivia com 60 outros cães e não tinha contato com pessoas. Quando chegou à sua casa, tratou-se de um desafio, pois Ozu destruiu móveis, sapatos e até um laptop. O diretor comentou que levou tempo para que o cão confiasse nele e pudesse ser tocado.

Ainda em seu relato, Gunn destacou que teve a ideia de Krypto enquanto escrevia a história do Superman. Ele pensou em como seria difícil a vida se Ozu tivesse superpoderes, e isso inspirou a introdução do personagem Krypto na narrativa.

Krypto é representado como um cão divertido e travesso, servindo como um contraste ao jeito calmo e gentil de Superman, que é interpretado por David Corenswet. O filhotinho desobediente acaba se mostrando um verdadeiro herói no final.

No desenrolar da história, descobrimos que Krypto é, na verdade, o animal de estimação de Kara Zor-El, também conhecida como Supergirl, interpretada por Milly Alcock. A personagem é descrita como uma jovem festeira que pede a Superman para cuidar de Krypto enquanto ela se diverte no espaço.

Os fãs podem esperar ver mais de Krypto e Supergirl, pois Alcock está confirmada para protagonizar um filme solo da Supergirl que está previsto para ser lançado no próximo ano. O projeto atualmente está em fase de pós-produção.

A nova aventura do Superman, que traz Krypto como um dos principais personagens, já está em cartaz nos cinemas. A animação promete divertir tanto crianças quanto adultos, trazendo uma nova perspectiva aos clássicos heróis da DC.