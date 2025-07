Xiaomi apresenta projetor acessível para substituir a TV

O Mi Laser Projector 3, recém-lançado pela Xiaomi, chega como uma ótima opção para os amantes de cinema em casa. Com um design moderno e tecnologia de ponta, esse projetor promete uma experiência visual incrível.

Com resolução 4K, ele oferece uma taxa de atualização de 120Hz, o que significa imagens mais fluidas e vibrantes. O sistema de som vem com tecnologia Dolby e um brilho de 1.000 lumens, ajudando a proporcionar uma experiência mais imersiva, ideal para filmes e jogos.

Uma das características mais impressionantes é a capacidade de projeção de até 120 polegadas, utilizando um sistema de laser RGB puro. Isso garante cores super vivas e naturais, além de suporte para HDR10+, que realça ainda mais os detalhes nas imagens.

Imersão visual

As tecnologias no Mi Laser Projector 3 não apenas suavizam o movimento, mas também reduzem o desfoque em cenas rápidas. Isso é especialmente útil durante jogos e filmes, e a certificação SGS é um bônus, já que ela garante uma menor emissão de luz azul, protegendo sua visão durante longas sessões de exibição. É um detalhe para quem gosta de assistir por horas sem desconforto!

Outro ponto que merece destaque é o design inovador do projetor. Ele pode ser inclinado em até 130°, permitindo a projeção em superfícies variadas sem perder a qualidade. O ajuste de foco e brilho, além da correção trapezoidal feita por inteligência artificial, facilitam a instalação em diferentes ambientes.

Com um processador MediaTek, o Mi Laser Projector 3 também vem com controle por voz e som Dolby. Ele se posiciona fortemente no mercado, competindo de igual para igual com outras marcas conhecidas. Esse modelo busca trazer a experiência cinematográfica para dentro de casa, com todo o conforto.

Seu sistema óptico é extremamente preciso, oferecendo suporte para formatos de imagem de última geração, garantindo uma qualidade de projeção que não decepciona. O aparelho é versátil, se adaptando bem a diferentes tipos de instalação sem perda de desempenho.

Além disso, o conjunto de alto-falantes oferece uma potência sonora que complementa ainda mais a experiência de assistir a filmes. Para quem quer transformar a sala de estar em uma verdadeira sala de cinema, esse projetor da Xiaomi promete atender a todas as expectativas, combinando ótima performance, preço acessível e inovação.