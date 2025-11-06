Nova Carteira de Identidade Nacional substituirá RG até 2032

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) chegou para acabar com a confusão entre os documentos civis no Brasil. Agora, o CPF será o único número de identificação, ajudando a eliminar cadastros duplicados entre estados e a combater fraudes. Com um QR Code para validação e um chip eletrônico que garante a segurança dos dados, a CIN traz também a versão digital, disponível no Gov.br, facilitando a vida tanto no setor público quanto no privado.

Essa mudança tem um cronograma que vai até 2032, período em que o RG antigo ainda poderá ser utilizado. Para quem deseja evitar filas de última hora e garantir que seus dados estejam atualizados, é melhor fazer a troca o quanto antes. O processo de emissão da nova carteira inclui o agendamento no órgão de identificação do seu estado, onde serão verificadas a biometria, foto e dados pessoais.

A CIN substitui o RG como documento de referência e unifica o padrão de identificação no país. A ideia é que o CPF seja o único número, eliminando inconsistências e facilitando o cruzamento de informações.

Prazo, validade e transição até 2032

Até 2032, o RG ainda será aceito em diversas situações. A recomendação é que as pessoas façam a migração para a nova CIN para evitar contratempos no futuro e garantir que suas informações estejam corretas no sistema.

A versão física e a digital da carteira vão coexistir, então mesmo se houver falhas na internet ou se você não tiver o documento impresso, poderá apresentar a versão digital. Além disso, a adoção do CPF como número único garante a consistência entre os dados em diferentes estados e melhora a checagem de informações, reduzindo o risco de fraudes.

Como solicitar a CIN na prática

Para começar o processo, agende um horário no site do Instituto de Identificação da Polícia Civil do seu estado. Durante o atendimento, você vai fazer a biometria, tirar foto, assinar e confirmar seus dados pessoais.

É importante lembrar de levar alguns documentos, como a certidão de nascimento ou casamento, o CPF regularizado e um comprovante de residência recente. É sempre bom checar a situação do CPF antes do agendamento para evitar qualquer problema.

Depois que a versão física for emitida, a versão digital será disponibilizada automaticamente no Gov.br, na área chamada Meus Documentos.

Custos, isenções e versão digital no Gov.br

A boa notícia é que a primeira via da nova CIN é gratuita em todo o Brasil. Para a segunda via, pode haver uma taxa, que varia conforme o estado. Algumas pessoas podem se isentar dessa cobrança, como os inscritos no CadÚnico, vítimas de furto com boletim e pessoas idosas ou com deficiência.

A versão digital aparece no Gov.br assim que a física é emitida, permitindo que você consulte e valide o QR Code direto do celular. Para um uso mais eficaz, mantenha o aplicativo atualizado e sua conta no Gov.br com o nível de segurança adequado, facilitando também a autenticação nos serviços que exigem verificação.

Segurança, interoperabilidade e benefícios para o cidadão

Com a nova Carteira de Identidade Nacional, temos um sistema que integra biometria, QR Code e chip, oferecendo várias camadas de checagem e segurança. Essa interoperabilidade com o Gov.br facilita as interações em bancos, cartórios e órgãos públicos, reduzindo a necessidade de apresentar cópias de documentos tudo de novo.

A padronização nacional também serve para combater fraudes e agilizar a prestação de serviços, tanto para o cidadão quanto para o poder público. Com o CPF como ponto central, melhora a qualidade e a eficiência dos dados, tornando o processo mais rápido e seguro.

O que fazer agora

Agende a nova Carteira de Identidade Nacional no site da identificação do seu estado. Regularize seu CPF antes da visita. Leve a certidão e o comprovante de residência atualizados. Após receber a versão física, confira e ative a versão digital no Gov.br.

Se você já emitiu a nova CIN ou está pensando em esperar pela fase final da transição até 2032, compartilhe suas dúvidas nos comentários!