Globo traz de volta 5 novelas antigas ao público

No último mês, a Globo relaunchou o Projeto Resgate no Globoplay, um programa que tinha sido suspenso em março. Isso significa que os fãs de novelas antigas poderão rever cinco produções dos anos 1970, com algumas delas disponíveis na íntegra, nos próximos meses.

Confira as novelas que estarão disponíveis:

### Irmãos Coragem (1970)

“Irmãos Coragem” é um clássico da Globo, sendo a novela mais antiga do acervo da emissora. Com 328 capítulos, atualmente apenas 130 estão disponíveis, mas a história ainda pode ser compreendida. A trama ficou famosa por seus personagens icônicos, incluindo Tarcísio Meira, Glória Menezes, Cláudio Marzo e Cláudio Cavalcanti. A Globo planejou encerrar o Projeto Resgate em 2027, mas mudanças no comando da emissora podem alterar esse cronograma.

### Selva de Pedra (1972)

Esta novela é marcante porque foi a única a alcançar 100% de audiência na televisão brasileira. “Selva de Pedra” conta a história de Cristiano Vilhena, interpretado por Francisco Cuoco, um jovem que faz de tudo para ascender socialmente, muitas vezes incluindo atos radicais. A produção teve 243 capítulos, mas devido a uma prática comum na época, muitas fitas foram reutilizadas, e a Globo conseguiu preservar um compacto com 75 capítulos. A trama foi escrita por Janete Clair e foi um marco na história da TV.

### Senhora (1975)

“Senhora” foi uma adaptação da obra de José de Alencar, escrita por Gilberto Braga, e se destacou por ser a primeira novela da faixa das seis a ser exibida em cores. A história gira em torno de Aurélia, interpretada por Norma Blum, que rejeita Fernando Seixas (Cláudio Marzo) mas acaba casando com ele após uma herança, enfrentando uma relação cheia de conflitos. A novela possui 80 capítulos, que estão integralmente preservados, mas ainda não há uma data de lançamento definida.

### Maria, Maria (1978)

A novela “Maria, Maria”, escrita por Manoel Carlos, foi a primeira de sua carreira na Globo. Ambientada na Chapada Diamantina no início do século XX, a história é protagonizada por Nívea Maria, que faz dois papéis: Maria Alves e Maria Dusá. Com 119 capítulos, a produção também conseguiu ser preservada.

### Te Contei? (1978)

Embora não tenha sido um grande sucesso, “Te Contei?” também foi preservada pela Globo, o que é um feito considerável, já que novelas menos populares frequentemente eram apagadas. Exibida entre março e setembro de 1978, a trama tem como protagonistas Luis Gustavo, que interpreta Leo, um personagem cego, e Maria Cláudia. Assim como as outras novelas mencionadas, a produção será disponibilizada na íntegra, mas a previsão de lançamento ainda não foi anunciada.

Assim, o público poderá reviver esses clássicos da televisão brasileira, contribuindo para a preservação da história do entretenimento no país.