Multa superior a R$ 800 pode impactar seu bolso

Desde 1º de julho, a Flórida, nos Estados Unidos, aderiu à chamada Lei de Condução com Mãos Livres (HB 501). Essa nova regra proíbe que motoristas, tanto locais quanto turistas, usem dispositivos móveis enquanto dirigem.

As penalidades para quem desrespeitar essa lei começam em US$ 30 na primeira infração. Mas se a mesma pessoa cometer o erro de novo dentro de cinco anos, a multa sobe para US$ 60 e ainda pode acrescentar até três pontos na carteira de motorista.

A ideia por trás dessa legislação é simples: reduzir as distrações ao volante. Afinal, o uso de celulares tem sido um dos principais vilões dos acidentes. A boa notícia é que o uso de tecnologias mãos-livres, como o Bluetooth, é incentivado, principalmente em locais mais arriscados, como zonas escolares, onde as multas podem chegar a US$ 150 (cerca de R$ 817, dependendo da cotação).

Desafios para turistas e locais

Para os turistas, se adaptar rapidamente a essas novas regras é fundamental, especialmente para evitar surpresas desagradáveis nas estradas. Se você alugar um carro na Flórida, fique atento: todos os motoristas devem seguir essa nova norma. Um descuido pode significar uma multa e até pontos na sua carteira.

Os moradores também precisam se adaptar. Aqueles que estão acostumados a usar o celular enquanto dirigem terão que se atentar às novas exigências para não levar uma multa. Usar suportes para GPS e configurar o telefone para chamadas via viva-voz são boas práticas que ajudam a garantir tanto a conformidade com a legislação quanto a segurança pessoal.

Impacto das infrações

O cumprimento da lei é especialmente rigoroso em áreas críticas, como zonas escolares e locais de construção. Nesses lugares, as multas são mais altas, e os pontos que podem ser adicionados à carteira de motorista têm um impacto não só no bolso, mas também no histórico de condução do motorista.

Esse acúmulo de pontos pode fazer o valor do seguro aumentar, pressionando ainda mais o bolso da família. Portanto, além da questão financeira, é companhia da responsabilidade no trânsito que precisa ser levada em conta.

Medidas mais amplas para segurança no trânsito

Além da Lei de Condução com Mãos Livres, a Flórida também lançou a HB 351, voltada para motoristas que costumam ultrapassar os limites de velocidade. Esta legislação, que também começou a valer em julho, traz penalidades severas para infrações graves. Isso demonstra o compromisso do estado em melhorar a segurança nas estradas.

Com todas essas mudanças, motoristas locais e visitantes da Flórida precisam se adaptar. O uso de tecnologias mãos-livres é um passo importante para reduzir o número de acidentes e tornar as estradas um lugar mais seguro para todos.