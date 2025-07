Globo adapta “Jogo da Memória” para série no Globoplay

A Globo decidiu retomar o projeto “Jogo da Memória”, originalmente criado por Lícia Manzo, agora adaptando-o para uma série dramática premium que será lançada no Globoplay. A estreia está prevista entre 2026 e 2027. O projeto estava adormecido desde 2018 e era inicialmente escrito para ser uma novela com 88 capítulos, programada para a faixa das 23h. Com a reformulação, a obra agora terá um enfoque em histórias mais curtas, voltadas para o público adulto e com um formato específico para séries.

O projeto, que já havia passado por etapas de pré-produção e contava com elenco e direção definidos, foi cancelado devido a problemas logísticos e questões orçamentárias. Entretanto, agora é visto como uma nova aposta da plataforma de streaming, que busca obras com histórias mais densas e autorais, além de um alto padrão artístico.

Após deixar a Globo em setembro de 2024, Lícia Manzo foi recentemente recontratada para trabalhar na adaptação do “Jogo da Memória”. Sua missão é transformar os 88 capítulos originais em uma temporada fechada com episódios mais curtos. Lícia é conhecida por seu trabalho em novelas como “A Vida da Gente”, “Sete Vidas” e “Um Lugar ao Sol”, e expressou seu carinho pelo projeto, mesmo após seu cancelamento, em uma entrevista.

A trama do “Jogo da Memória” gira em torno dos personagens Virgínia e Bento, meio-irmãos que vivenciam um amor proibido, permeado por separações dolorosas e segredos familiares. A história se desenrola em três períodos distintos:

– Na década de 1940, em uma área rural do Brasil.

– Nos anos 1960, em uma pequena cidade do interior.

– Nos anos 2000, em uma grande metrópole brasileira.

Lícia mencionou que a narrativa aborda temas como ancestralidade e os traumas que transitam entre as gerações, destacando a complexidade que esse trabalho representa.

Desenvolvido entre 2016 e 2017, o projeto já tinha 51 capítulos prontos antes de ser suspenso. Naquela época, a série enfrentou desafios relacionados à estrutura necessária para lidar com múltiplas cronologias e a complexidade da produção. Agora, com um novo direcionamento, os criadores esperam que a série atraia e envolva o público.