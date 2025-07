Abastecer fora do horário pode resultar em 400 ml a menos por tanque

Abastecer o carro pode parecer uma tarefa simples, mas o momento em que você faz isso pode impactar diretamente o seu bolso. Um fator que vale a pena ficar de olho é a temperatura. Ela influencia a densidade do combustível, e isso pode fazer diferença na quantidade que você realmente está colocando no tanque.

Quando a temperatura está mais baixa, a densidade do combustível aumenta. Isso significa que, em temperaturas frias, você recebe mais massa de gasolina a cada litro. Em uma variação de 10 °C, essa diferença pode chegar a até 1,2% no volume que você abastece. Por isso, uma dica prática é tentar abastecer nas primeiras horas da manhã ou à noite. Durante os dias quentes, o calor faz o combustível evaporar e isso pode gerar espuma na bomba, que acaba por reduzir a quantidade efetivamente colocada no carro.

Redução na eficiência

Acredite ou não, o calor pode gerar prejuízos na hora de abastecer. Quando a bomba registra o volume, pode contar vapor e líquido juntos, levando você a sair perdendo. A gasolina é a mais afetada pelas variações térmicas, seguida pelo diesel. O etanol, por outro lado, é o que apresenta menor sensibilidade a essas mudanças.

Embora os tanques dos postos sejam isolados e, na maioria das vezes, subterrâneos, abastecer em horários mais frescos pode realmente fazer a diferença ao longo do tempo. A economia se acumula e, ao encher o tanque, você pode notar que a diferença pode chegar a muitos mililitros a mais — um valor que se reflete na hora de pagar.

Escolher postos de gasolina confiáveis também é fundamental, especialmente se você quiser evitar problemas durante os horários mais quentes. O momento de abastecer está diretamente ligado ao comportamento dos líquidos quando a temperatura muda. Com um clima mais frio, o combustível ocupa menos espaço no tanque.

E a espuma? Essa é uma questão a ser observada. Com muito calor, o líquido pode se transformar em vapor, confundindo os sensores das bombas. Quando isso acontece, o registro pode indicar um volume que não representa o que realmente chega ao motor. Dessa forma, você acaba pagando por uma quantidade que não vai funcionar.

Mesmo com tecnologias modernas, há práticas simples que podem garantir um melhor aproveitamento na hora do abastecimento. Escolher climas amenos e os horários certos é bastante importante, especialmente nas primeiras horas do dia ou no início da noite. Informar-se sobre esses detalhes pode ajudar a garantir que você não saia no prejuízo.