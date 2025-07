Cacau Show lança promoção para o Dia do Chocolate

São Paulo se prepara para o Dia do Chocolate com diversas promoções

No dia 7 de julho, os amantes de chocolate têm um motivo especial para celebrar: o Dia do Chocolate. Para marcar a data, várias docerias e restaurantes de São Paulo prepararam ações e promoções irresistíveis.

Borgo Mooca

Um dos locais que participa das festividades é o restaurante Borgo Mooca, localizado no bairro Santa Cecília. Neste dia, quem jantar no restaurante poderá saborear uma deliciosa torta barozzi, uma tradicional sobremesa italiana feita com chocolate intenso. É recomendável fazer reserva para garantir a experiência. O Borgo Mooca está situado na Rua Barão de Tatuí, 302, e o telefone para reservas é (11) 97574-3213.

Cacau Show

A rede de chocolates Cacau Show também entra na celebração. Durante todo o mês de julho, a marca oferece promoções diferentes a cada dia da semana. Nas segundas-feiras, por exemplo, é possível comprar duas unidades do drageado Bytes por R$ 26,99, com opções que incluem sabores como passas ao leite e branco crocante. Já nas sextas, o cliente pode adquirir cinco tablets de chocolate, de 18 g ou 20 g, por R$ 19,99, em variedades como ao leite com castanha-de-caju e LaCreme branco. É importante lembrar que, para aproveitar as ofertas, é necessário ser cadastrado no clube de benefícios Cacau Lover. Para mais detalhes sobre as promoções e locais das lojas, os interessados podem visitar o site da Cacau Show.

Mica Chocolates

A Mica Chocolates, uma marca de chocolates artesanais, promete uma surpresa especial. No Dia do Chocolate, a loja irá distribuir 10 mil bombons gratuitamente. Os visitantes poderão levar para casa um bombom de caramelo com sal, conhecido como o sabor mais popular da marca. Este bombom é feito com uma fina casca de chocolate ao leite Callebaut recheada com caramelo de baunilha amanteigada e um toque de sal Maldon. A Mica Chocolates está localizada na Rua Artur de Azevedo, 1.199, em Pinheiros, e funcionará no dia 7 de julho das 9h às 19h. O telefone para contato é (11) 99379-1200.

Com tantas opções, o Dia do Chocolate promete ser um deleite tanto para os que desejam saborear as delícias quanto para aqueles que buscam ofertas especiais. Não perca a chance de participar dessa celebração doce em São Paulo!