Ajuste simples para aquecer seu chuveiro elétrico

A ideia é super simples e vale a pena experimentar: ligue um aquecedor elétrico no banheiro cerca de 30 minutos antes de tomar banho. Dessa forma, o espaço esquenta, tornando o seu momento de relaxamento muito mais agradável, mesmo que o chuveiro elétrico não esteja colaborando tanto assim.

Esse truque funciona bem com aquecedores compactos, como os termoventiladores ou aquecedores halógenos. Eles esquentam o banheiro de maneira rápida e segura. Vamos ao passo a passo para você aplicar essa dica:

Escolha um aquecedor elétrico compacto, idealmente com uma potência em torno de 1.500 W. Posicione o aquecedor em um local seguro, longe da água e em uma superfície seca e estável. Ligue o aparelho cerca de 30 minutos antes de entrar no banho, para dar tempo de aquecer o ambiente. Desligue o aquecedor logo antes de entrar no banheiro, evitando qualquer risco.

Termoventilador e aquecedor halógeno: qual é o melhor?

Os dois tipos de aquecedores elétricos são ótimos para essa situação.

Termoventilador: Esse aparelho tem uma resistência elétrica e uma ventoinha que circula o ar quente. É como um "secador de cabelo" para o ambiente. Com 1.500 W de potência, ele pode elevar a temperatura do banheiro em apenas 15 a 20 minutos, garantindo um espaço mais aconchegante.

Aquecedor halógeno (radiante): Mais silencioso e seguro, esse modelo aquece diretamente o corpo e os objetos ao redor. Embora tenha uma potência menor, em torno de 800 W, ele é muito eficiente para banheiros pequenos. Além disso, muitos modelos vêm com sensores que desligam automaticamente em caso de tombamento, aumentando a segurança.

Economia: o aquecedor elétrico não vai pesar na conta de luz

Uma preocupação comum é se essa prática vai aumentar muito a conta de luz. A boa notícia é que usar um aquecedor compacto por 30 minutos consome pouca energia, resultando em um custo bem baixo.

Por exemplo, um termoventilador de 1.500 W funcionando por meia hora consome cerca de 0,75 kWh. Nas regiões mais frias do Brasil, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o custo por banho ficaria entre R$ 0,43 e R$ 0,49. Ou seja, você pode ter um banho muito mais confortável por menos de cinquenta centavos.

Cuidados essenciais ao usar o aquecedor no banheiro

Para garantir sua segurança, fique atento a algumas orientações:

Nunca ligue o aquecedor com o box aberto ou perto de água.

Mantenha o aparelho em um local estável e longe do chão molhado.

Prefira modelos com certificação de segurança, como grades protetoras ou base antitombamento.

Desligue o aquecedor antes de começar o banho e mantenha alguma ventilação para evitar o acúmulo de umidade.

Por que esse truque é eficiente?

Em banheiros pequenos, com cerca de 4 m², o aquecedor potente eleva a temperatura rapidamente, criando um ambiente mais confortável. Isso ajuda o chuveiro elétrico a manter a água quente por mais tempo. No caso do aquecedor halógeno, o calor é direcionado de maneira mais eficaz, aumentando a sensação de conforto térmico.

Assim, você consegue desfrutar de um banho quente e relaxante, mesmo em dias frios, sem precisar fazer grandes investimentos ou reformas.