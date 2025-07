Carros que agora são isentos de IPVA

A partir deste ano, temos novidades importantes sobre o pagamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que vai afetar muitos proprietários no Brasil. Os governos estaduais ampliaram as regras de isenção, levando em conta fatores como a idade dos veículos e questões sociais, trazendo benefícios para várias categorias de motoristas.

Agora, vamos entender melhor quem pode se beneficiar dessas isenções e como isso funciona.

Quem e como se beneficia das isenções?

O critério mais comum que garante isenção do IPVA está relacionado à idade do veículo, e isso varia de estado para estado. Em estados como Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima, por exemplo, veículos com 10 anos de fabricação podem ficar livres do imposto. Já no Rio de Janeiro, no Amazonas e no Ceará, esse prazo se estende para 15 anos. Quem está em São Paulo e Minas Gerais, por sua vez, precisa ter um carro com 20 anos ou mais. Essas mudanças proporcionam um alívio financeiro considerável para muitos proprietários.

Incentivos para veículos sustentáveis

A sustentabilidade também ganhou destaque nas novas regras. Agora, há incentivos para motoristas que possuem carros elétricos e híbridos, podendo contar com isenções ou alíquotas reduzidas. Em São Paulo, por exemplo, veículos movidos a hidrogênio ou híbridos têm isenção por dois anos. Isso tudo é parte de uma estratégia para incentivar tecnologias que poluem menos, refletindo um desejo de promover a mobilidade verde.

Isenção para PCDs e trabalhadores

Além disso, pessoas com deficiência (PCDs) e profissionais que dependem de veículos para trabalhar, como taxistas, também têm direito a isenções. Em São Paulo, veículos adaptados para PCDs conseguem a isenção total, o que ajuda bastante essa parcela da população. Essa medida é essencial para garantir que todos tenham acesso a uma mobilidade mais fácil e confortável.

As regras para o IPVA deverão continuar evoluindo, com expectativa de incluir mais veículos eletrificados nas isenções nos próximos anos. A constante revisão dessas normas busca aumentar a acessibilidade a carros sustentáveis e oferecer mais suporte a grupos vulneráveis.