Santander (SANB11) registra lucro de R$ 3,659 bi no 2º tri

O Santander Brasil (SANB11) divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, marcando um lucro líquido gerencial de R$ 3,659 bilhões. Esse número representa um aumento de 9,8% em comparação ao mesmo período do ano passado, embora tenha sido 5,2% menor que o lucro do primeiro trimestre deste ano. As expectativas do mercado, segundo estimativas da LSEG, eram de um lucro de R$ 3,73 bilhões.

O lucro contábil, que reflete o ganho total da instituição, ficou em R$ 3,593 bilhões no trimestre, indicando uma redução de 5% em relação ao trimestre anterior. Por outro lado, o retorno sobre o patrimônio líquido anualizado (ROAE) alcançou 16,4%, com um leve aumento de 0,8% comparado ao ano passado.

Em relação à margem financeira bruta, o Santander reportou um valor de R$ 15,396 bilhões, com um crescimento de 4,4% em comparação anual, mas uma queda de 3,3% em relação ao trimestre anterior.

O lucro antes de impostos foi de R$ 4,201 bilhões, evidenciando um crescimento de 7,5% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas uma queda de 11,5% em comparação ao primeiro trimestre de 2025.

As receitas totais do bancos totalizaram R$ 20,6 bilhões no segundo trimestre, representando um crescimento de 3,3% em relação ao segundo trimestre de 2024, mas uma diminuição de 2,2% na comparação trimestral. As despesas gerais somaram R$ 6,412 bilhões, uma alta de 1,5% em relação ao ano anterior.

Um ponto a ser destacado é que as provisões para devedores duvidosos (PDD) atingiram R$ 6,862 bilhões, um aumento significativo de 16,4% na comparação anual.

Além disso, a carteira de crédito ampliada do Santander ficou em R$ 675,5 bilhões, mostrando uma alta de 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os ativos totais do banco, por sua vez, alcançaram R$ 1,224 trilhões no fim de junho de 2025, representando uma queda de 1,9% em relação ao ano anterior.

Esses resultados demonstram a performance do banco em um ambiente econômico desafiador, evidenciando tanto crescimentos quanto desafios em diferentes áreas financeiras.