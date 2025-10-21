Entretenimento

Adriane Galisteu relembra Ayrton Senna em série da HBO Max

Adriane Galisteu revisita história com Ayrton Senna em série documental da HBO Max

A HBO Max anunciou a estreia de uma nova série documental chamada “Meu Ayrton por Adriane Galisteu”, marcada para o dia 6 de novembro. A produção, que é um Max Original, é composta por dois episódios de 45 minutos. A série traz um relato pessoal e inédito sobre o relacionamento entre Adriane Galisteu e o famoso piloto Ayrton Senna, contada pela própria apresentadora e empresária.

Mais de 30 anos após a morte do tricampeão mundial de Fórmula 1, Galisteu decide quebrar o silêncio sobre sua história com Senna, abordando sentimentos, memórias e os bastidores de um romance que deixou uma marca forte nos anos 1990 e ainda é lembrado por muitos brasileiros. A série promete emocionar o público com uma narrativa toque íntimo e corajoso.

“Meu Ayrton por Adriane Galisteu” também conta com depoimentos de amigos e conhecidos que estiveram próximos do casal. O time de entrevistados inclui nomes como Emerson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1, Jacir Bergmann II, amigo de Senna, e Betise Assumpção, ex-assessora de imprensa do piloto. Esses depoimentos trarão perspectivas diferentes sobre a vida e o amor de uma das diversas figuras icônicas do Brasil.

A produção é realizada pela Magnífica Produções em parceria com a Warner Bros. Discovery e tem direção de João Wainer. A produção executiva é de responsabilidade de Sérgio Nakasone, Adriana Cechetti e Luciana Soligo pela Warner, enquanto Renata Galvão assina pela Magnífica.

A série se apresenta como uma oportunidade para que os fãs de Adriane Galisteu e Ayrton Senna possam relembrar e sentir mais de perto a história de um amor que fez parte da cultura pop brasileira.

