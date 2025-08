Itaipu afirma papel estabilizador nos preços da energia

Preços da Energia e Importância da Usina de Itaipu

Atualmente, o preço médio da energia no Brasil varia entre R$ 300 e R$ 307 por megawatt-hora (MW). Na usina de Itaipu, esse valor é de R$ 230, o que a torna um fator essencial na estabilidade dos preços em todo o país. O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, destacou que a usina desempenha um papel crucial, especialmente em tempos de incerteza nas negociações entre Brasil e Paraguai sobre tarifas de energia.

Verri reforçou que, independentemente das decisões tomadas pelos governos dos dois países, Itaipu garantirá o fornecimento de energia ao Brasil. Ele mencionou que a usina impede que o preço médio do quilowatt (kW) ultrapasse R$ 300 e é fundamental para oferecer energia em horários de maior demanda, como os períodos de pico. Para isso, a Itaipu está investindo R$ 5 bilhões na modernização de seu sistema, que atualmente opera com tecnologia analógica, e na atualização de suas turbinas.

O governo brasileiro está considerando a possibilidade de aplicar um novo preço para a energia de Itaipu, que poderia ser de US$ 10 por kW a partir de 2026, caso haja atrasos nas negociações entre Brasil e Paraguai. Atualmente, existe um acordo que reduz o valor da energia para US$ 16,71 por kW, válido até dezembro de 2026. Nesse período, espera-se que os países cheguem a um novo entendimento sobre a venda de energia.

O Brasil enfrenta uma dificuldade com a oferta de energia proveniente de fontes intermitentes, como solar e eólica. Embora essas fontes sejam competitivas em preço, não conseguem atender à demanda durante os horários de pico. A Itaipu, por outro lado, é capaz de oferecer energia firme, essencial para equilibrar essa situação. Aumento na capacidade de geração da usina, por meio de melhorias nas turbinas, é uma das estratégias para lidar com essa sobrecarga futura.

No que diz respeito à modernização, a repotenciação das turbinas permitirá aumentar a eficiência da usina, similar a trocar uma roda de bicicleta pesada por uma mais leve, o que faz com que o equipamento funcione melhor e com mais agilidade. A modernização da tecnologia da usina segue como uma prioridade, com o investimento de R$ 5 bilhões sendo direcionado para tornar seus sistemas mais digitais.

A geração de energia por Itaipu hoje responde por uma parte significativa do mercado energético brasileiro, embora tenha diminuído de 25% para 9% nos últimos anos, devido ao aumento da energia gerada por fontes intermitentes. Mesmo assim, Verri ressaltou que Itaipu continua a ser uma "bateria" importante para o sistema elétrico nacional, especialmente durante as quedas abruptas de produção de energia solar, que ocorrem no final da tarde.

A previsão é que a necessidade de energia firme aumente com o passar dos anos, devido ao crescimento da utilização de fontes intermitentes. Assim, é possível que a instalação de novas unidades geradoras na usina seja considerada em um horizonte de décadas.

Além da energia hidroelétrica, a Itaipu está diversificando suas atividades e investindo em novas fontes energéticas, como biometano e hidrogênio verde. A usina também está testando a instalação de painéis solares em sua área para gerar energia que poderá ser usada na própria operação da usina, liberando uma quantidade considerável de energia para o sistema nacional.

Em suma, a Itaipu se mantém como um ponto central para a economia de energia no Brasil, com investimentos que visam não apenas a manutenção da produção, mas também a busca por soluções alternativas e sustentáveis para o futuro do setor energético.