Shane van Gisbergen evita por pouco acidente com 23 carros na NASCAR

No decorrer da corrida Quaker State 400, realizada no Atlanta Motor Speedway, aconteceu um grave acidente na volta 76, que corresponde à nona volta da segunda etapa da prova. O incidente começou na entrada da curva 3, quando uma série de colisões em cadeia, conhecida como efeito “acordeão”, resultou em um grande engavetamento de carros.

O piloto Denny Hamlin, que estava a bordo do Toyota Camry #11 da equipe Joe Gibbs Racing, colidiu com a parede antes de se desviar para a esquerda, atingindo o Ford Mustang #38 de Todd Gilliland. Essa manobra causou um efeito dominó, fazendo com que outros veículos na pista não conseguissem evitar a colisão. Ao todo, 23 carros se envolveram no acidente, deixando nove veículos danificados e obrigando seus pilotos a abandonarem a corrida.

Entre os que se retiraram da prova estavam Josh Berry, Ross Chastain, Daniel Suarez, Chase Briscoe, Joey Logano, William Byron, Austin Cindric, Corey LaJoie e Denny Hamlin. O cenário era caótico: muitos pilotos conseguiram diminuir a velocidade a tempo, mas a maioria não conseguiu evitar a batida.

Um dos pilotos, Shane van Gisbergen, conseguiu escapar do acidente por um triz. Momentos antes do engavetamento, ele tentava ultrapassar o Ford Mustang de Zane Smith na mesma curva. Smith bloqueou a passagem de van Gisbergen, forçando-o a descer para a faixa inferior da pista. Essa manobra acabou sendo crucial, pois o carro descontrolado de Hamlin passou muito perto do Camaro #88 da Trackhouse Racing, onde estava van Gisbergen. O piloto comentou pelo rádio sobre a sorte que teve: “Havia uma faixa para mim ali”.

Corey LaJoie, um dos pilotos envolvidos, desabafou sobre a situação, classificando a corrida como absurda antes do acidente: “Vemos as pessoas empurrando como se fossem loucas desde cedo, e eu apenas entrei nessa confusão. Saí da fumaça e meu Mustang estava todo danificado. Essa foi a minha corrida”, lamentou.

Joey Logano, que participava da corrida pela equipe Penske, descreveu o acidente como “horrível”. Ele disse que “os carros estavam descontrolados” e que foi uma situação de corrida típica, onde muitos acabaram no lugar errado na hora errada. Ele também comentou que estava tentando ganhar a etapa, mas acabou se envolvendo na confusão, o que resultou em um prejuízo significativo.

Após a realização de paradas nos boxes, a corrida foi reiniciada na volta 77, com van Gisbergen classificando-se em quarto lugar no retorno à pista. O evento destacou os desafios e o caráter perigoso das corridas em circuito oval, onde a velocidade e a pressão para competir podem resultar em colisões graves.