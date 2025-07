Brasil tem burocracia excessiva para obter CNH em comparação ao exterior

Os brasileiros enfrentam um verdadeiro desafio na hora de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Enquanto aqui os custos e a burocracia podem soar como um pesadelo, nos Estados Unidos a história é bem diferente. Para se ter uma ideia, o processo por lá é muito mais acessível e pode ser concluído em um único dia. Vamos entender melhor essa diferença?

O valor médio para obter a CNH no Brasil gira em torno de R$ 2.711,91 para a categoria B. Em alguns casos, se o candidato precisar de aulas extras ou se inscrever em várias categorias, esse valor pode ultrapassar R$ 4.500. Já na Califórnia, por exemplo, a taxa é bem mais em conta: apenas US$ 45, que dá cerca de R$ 250. Em estados como Texas e Arizona, esse custo pode ser ainda menor, chegando a US$ 25, ou R$ 138.

E o tempo necessário para conseguir a habilitação? Aqui, um brasileiro que ganha um salário mínimo precisa trabalhar em média 54 dias para conseguir pagar a CNH. Já um californiano, consegue resolver tudo em apenas 2h44min. O sistema dos EUA é pensado para que o cidadão se prepare por conta própria e só precise provar suas habilidades no teste.

Exigências, etapas e custos que travam o acesso à mobilidade no Brasil

No Brasil, o caminho para a habilitação passa por várias etapas. São exigidas 45 horas de aulas teóricas, 20 horas de aulas práticas, além de exames médicos e taxas. O aluguel de um carro também entra na conta. Mesmo as aulas teóricas à distância precisam de autoescolas credenciadas. Se o candidato reprovar, precisa recomeçar do zero.

Essas regras foram criadas para contrabalançar a falta de educação no trânsito e a infraestrutura que deixa a desejar. No entanto, acabaram criando uma verdadeira “indústria” em torno da CNH, envolvendo mais de 14 mil autoescolas e garantindo 200 mil empregos, tanto diretos quanto indiretos.

Os custos das aulas práticas são uma parte significativa dessa despesa. Muitas vezes, apenas as 20 horas necessárias para a prática podem custar R$ 1.694,60, com uma média de R$ 84,73 por hora aula. Isso se deve, em grande parte, aos custos de manutenção e aluguel dos veículos.

Modelo alternativo poderia reduzir custo da CNH em até 95%

E se o Brasil adotasse um modelo mais flexível, semelhante ao dos EUA, onde o candidato estuda sozinho e simplesmente faz os testes? Os custos da CNH poderiam diminuir drasticamente, chegando a R$ 146,74, menos de 6% do que pagamos hoje. Com exames médicos e psicotécnico, esse valor ainda seria de R$ 343,44.

Mesmo assim, mesmo com essa alternativa, a carga proporcional de horas de trabalho que um brasileiro precisaria dedicar ainda seria maior que a da Califórnia: cerca de 21 horas contra menos de apenas 3 horas. Contudo, esse modelo poderia ampliar o acesso à habilitação, especialmente para a população de baixa renda, ajudando na mobilidade urbana.

Burocracias como essas não tornam apenas o acesso ao direito de dirigir complicado, mas também afetam a capacidade de trabalho e geração de renda, especialmente em funções que exigem deslocamento.

E sobre você? Quanto pagou para tirar a CNH na sua cidade e quanto tempo demorou até ficar com ela na mão?