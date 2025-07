Let’s Gym traz influenciadora Vanessa Lopes como nova sócia

Aos 11 anos de atuação, a Let’s Gym, uma marca brasileira de moda fitness fundada por irmãos, projeta um faturamento de R$ 24 milhões para 2025. Esse valor representa um aumento de 20% em relação ao que foi vendido no ano passado, quando o faturamento alcançou R$ 20 milhões.

A Let’s Gym foi criada por Luana Martins, de 37 anos, e Luciano Martins, de 50 anos, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Luana, que é filha de um pedreiro e uma cabeleireira, começou a trabalhar aos 14 anos no salão da mãe e, aos 17, teve sua primeira experiência profissional em um ateliê de estilistas europeus. Formada em moda e pós-graduada em engenharia de produção, Luana possui um histórico considerável na indústria, tendo trabalhado como executiva de moda para grandes varejistas como Lojas Renner, Marisa e Riachuelo. Além disso, lecionou sobre tendências e modelagem em uma universidade de Santa Catarina.

A ideia de fundar a marca surgiu de uma conversa entre Luana e seu irmão. Ele destacou que Luana tinha um grande conhecimento do setor e sugeriu que ela iniciasse um projeto próprio. Assim, os irmãos decidiram juntos lançar a Let’s Gym em 2014.

Atualmente, a Let’s Gym vende suas peças tanto para revendedores, no atacado, quanto diretamente ao consumidor pelo site da marca. Com operações em todo o Brasil e no Chile, a empresa já atende clientes em 27 países e conta com mais de 80 colaboradores, duas sedes (uma em Blumenau e outra em Santa Maria) e uma fábrica própria. A marca tem 675 clientes ativos entre revendedores.

Em junho, a Let’s Gym deu um passo importante em sua estratégia de marketing ao incorporar Vanessa Lopes, uma influenciadora digital com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e 32,2 milhões no TikTok, como sócia. Essa mudança resultou em um aumento significativo dos seguidores nas redes sociais da marca, além de um recorde de acessos ao e-commerce e um aumento nos pedidos dos revendedores.

De acordo com Luana, a escolha de Vanessa como sócia se baseou na identificação dela com a proposta da marca. A influenciadora representa uma mulher jovem que valoriza a saúde física e emocional e pratica esportes com regularidade.

Vanessa acrescentou que a presença de uma influenciadora na equipe é uma estratégia de branding, focando em aumentar a notoriedade e a credibilidade da marca, e não apenas em gerar vendas imediatas. Para potencializar essa estratégia, a Let’s Gym também envia produtos para micro e pequenos influenciadores, que promovem as peças em suas redes sociais frequentemente no formato de permuta, ou seja, recebendo o produto em troca da divulgação.

Essa abordagem de colaboração com influenciadores de menor alcance tende a ser mais econômica e eficaz, pois eles costumam interagir de maneira mais próxima com seu público, o que pode resultar em uma conversão maior de vendas.

Além do foco em marketing de influência, a Let’s Gym planeja expandir seus canais de venda e criar uma loja conceito. Com essas iniciativas, a expectativa é que a empresa continue crescendo, podendo alcançar um faturamento de cerca de R$ 34,5 milhões até 2027.