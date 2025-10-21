Brasil inaugura maior piscina do país com 20 mil m² e 47 milhões de litros

A maior piscina do Brasil fica em Cuiabá, no Mato Grosso, dentro do condomínio de luxo Brasil Beach Home Resort.

Com uma área de impressionantes 20.000 metros quadrados, essa piscina é muito maior que as tradicionais olímpicas. É o lugar ideal para quem busca diversão e relaxamento no meio do Cerrado.

A profundidade da piscina varia entre 0 e 3,5 metros, e ela pode armazenar nada menos que 47 milhões de litros de água. Isso é o equivalente a 18 vezes o volume de uma piscina olímpica!

Estrutura grandiosa e lazer diversificado

Essa bela estrutura foi feita pela mesma empresa que criou a famosa piscina San Alfonso del Mar, no Chile, que é a maior do mundo. A piscina de Cuiabá tem 275 metros de comprimento e 100 metros de largura, oferecendo espaço de sobra para os moradores. Eles podem se divertir com pedalinhos e caiaques, disponíveis só para quem vive no condomínio.

E tem mais: o espaço conta com uma praia artificial de 12.000 metros quadrados de areia. Isso tudo faz com que a experiência seja bem parecida com a de um resort à beira-mar.

Para ter uma ideia, para atravessar toda a piscina, você precisa de cerca de 3 minutos e 15 segundos. Isso é como percorrer dois campos de futebol e meio!

Marco no lazer residencial

Inaugurado em outubro de 2016, o Brasil Beach Home Resort é um verdadeiro ícone quando falamos de lazer residencial no Brasil. A primeira torre foi entregue no mesmo ano, com um investimento em torno de R$ 170 milhões. Localizado no bairro Ribeirão do Lipa, o condomínio mistura luxo, conforto e inovação, proporcionando aos moradores um espaço único para relaxar e se conectar.