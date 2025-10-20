Menor avenida do mundo no Brasil tem 50 metros e história rica

Com apenas 50 metros de extensão, a menor avenida do mundo faz com que muitos a percorram em menos de um minuto. Nascida de uma viela em 1928, ela conecta duas ruas bem conhecidas e carrega a história e o charme de Curitiba, uma cidade repleta de peculiaridades, além do frio e das capivaras pelos parques.

No coração do centro curitibano, a Avenida Luiz Xavier é tão curta que muitas vezes acontece de passar despercebida. Ela liga a Rua XV de Novembro, o calçadão mais famoso da cidade, à Rua Ébano Pereira. Apesar de seu tamanho diminuto, mais parece uma rua nostálgica do que uma verdadeira avenida. Quem transita por ali muitas vezes não percebe que caminhou por uma das maiores curiosidades urbanas do Brasil. Mas essa pequena via tem uma importância que vai além do comprimento; ela é um verdadeiro corredor de passagem e um espaço de comércio que oferece um respiro no frenético movimento da Rua XV.

### Um pedacinho de avenida escondido no centro

Para quem está apressado, a travessia pode parecer algo trivial. No entanto, para aqueles que conhecem sua história, até os 50 metros dessa avenida têm um profundo significado. Ela contribui para conectar importantes áreas do centro de Curitiba, também servindo como um espaço mais tranquilo em meio à agitação.

### De viela a avenida: a transformação de 1928

Antes de se tornar uma avenida, a Luiz Xavier era apenas uma viela que os curitibanos usavam como atalho. Nos primórdios do século passado, no cenário onde carroças e bondes eram comuns, essa passagem era um recurso prático no dia a dia da cidade. Foi em 1928 que essa viela passou por uma transformação considerável. Um projeto audacioso elevou essa pequena via à categoria de avenida, criando um acesso direto entre as ruas, mesmo com o espaço limitado.

### Uma homenagem proporcional ao tamanho?

O nome da avenida é uma homenagem a Luiz de Freitas Xavier, um jornalista e político influente no Paraná. Ele teve uma carreira marcante como deputado estadual e federal e era ativo na imprensa. Dar o nome a uma avenida foi uma forma de reconhecer sua contribuição à sociedade. Isso, porém, gera boas risadas entre os curitibanos. Alguns dizem que a homenagem não combina com sua pequena extensão; outros acreditam que a singularidade dela é exatamente o que torna o gesto especial.

### Histórias e curiosidades que só cabem ali

Um fato curioso sobre a Avenida Luiz Xavier é que não há semáforos. Em um espaço tão curto, a travessia é feita a pé, como um calçadão. Isso gera piadas entre os locais, que costumam comentar que, se houvesse um semáforo, ele provavelmente demoraria mais para abrir do que para atravessar a “avenida inteira”.

Além disso, a Luiz Xavier é um ponto de encontro popular, sendo uma referência para os curitibanos. Frases como “Me encontra na Luiz Xavier!” são comuns, mas podem confundir turistas que acabam seguindo em busca da “avenida”, sem perceber que já a cruzaram.

### Pequena no tamanho, grande no significado

Apesar de seus modestos 50 metros, a Avenida Luiz Xavier é um exemplo de como o urbanismo pode se adaptar à realidade de uma cidade em transformação. Ela nos mostra que não é preciso ser grandioso para ter valor. Com sua história, charme e um toque de humor, a menor avenida do mundo nos ensina que a criatividade pode transformar até mesmo uma viela esquecida em um símbolo urbano.

Na próxima vez que você andar pelo centro de Curitiba, especialmente na Rua XV de Novembro, fique atento. Se topar com um pequeno trecho que liga duas ruas em poucos passos, saiba que está diante de uma das maiores curiosidades da cidade. A Avenida Luiz Xavier pode ser atravessada em menos de um minuto, mas a impressão que deixa é longa.