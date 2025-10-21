Estado brasileiro com 15 municípios e fronteira com dois países

Com apenas 15 municípios espalhados por mais de 223 mil km², Roraima se destaca no mapa político brasileiro. Afinal, é o estado com menos cidades do país, refletindo uma história única, uma densidade populacional baixa e desafios de ocupação em uma das regiões mais isoladas e encantadoras do Brasil. Vamos explorar um pouco mais sobre esse estado singular.

Um território jovem na federação brasileira

Roraima é o estado mais novo do Brasil, tendo sido oficialmente criado em 1988 com a Constituição Federal. Antes disso, a região era conhecida como Território Federal do Rio Branco, e, em 1962, passou a se chamar Território Federal de Roraima.

Essa conquista de se tornar estado simbolizou uma nova fase na integração da Amazônia com o restante do Brasil, promovendo migrações, urbanização e o início de uma economia regional. A juventude do estado ajuda a explicar o número limitado de municípios. Enquanto outras partes do Brasil tiveram muitos anos para desmembrar e formar novos lugares, Roraima ainda está se estruturando politicamente.

A geografia que dificulta a criação de cidades

Com uma extensão comparável à do Reino Unido, Roraima ocupa uma área de 223.644 km², mas sua população é bem pequena, em torno de 650 mil habitantes – a menor do Brasil. Essa baixa densidade populacional, que gira em torno de 2,8 habitantes por km², é um dos principais motivos para a escassez de municípios.

A capital, Boa Vista, abriga mais de 65% da população, servindo como o núcleo político, econômico e urbano da região. O restante da população vive em pequenas cidades e comunidades isoladas, muitas vezes em áreas de difícil acesso.

Outro fator que limita a criação de novas cidades são as terras indígenas, unidades de conservação e as vastas florestas amazônicas que tornam a expansão urbana desafiadora.

Importância estratégica e fronteiriça

Apesar de ter poucas cidades, Roraima desempenha um papel estratégico para o Brasil. O estado faz fronteira com a Venezuela e a Guiana, o que o posiciona como um ponto crucial na política externa e na segurança nacional. Recentemente, a região se tornou um importante ponto de entrada para imigrantes, especialmente venezuelanos que buscam uma vida melhor.

Além disso, Roraima é rica em recursos naturais. O estado apresenta grande potencial para exploração mineral, biodiversidade e áreas que podem ser usadas para agricultura e geração de energia. Esse potencial está atraindo investimentos e pode facilitar a criação de novas cidades à medida que a infraestrutura se desenvolve.

Curiosidades e cidades emblemáticas

Dos 15 municípios de Roraima, alguns se destacam por suas particularidades. Um exemplo é Pacaraima, que está na fronteira com a Venezuela e é um dos principais lugares de entrada para imigrantes. Caracaraí, às margens do rio Branco, tem um legado histórico, sendo a primeira cidade do estado. E Uiramutã, que se encontra no extremo norte do Brasil, é conhecido por ser o município mais ao norte do país.

Um estado pequeno em número de cidades, grande em potencial

Roraima é uma curiosidade no cenário brasileiro. Seu pequeno número de municípios não representa fraqueza, mas sim uma combinação de fatores históricos, geográficos e demográficos que definem sua identidade. O estado é jovem e ainda se encontra em um momento de expansão urbana, com um grande potencial para desenvolvimento sustentável, integração regional e um papel importante na Amazônia e nas fronteiras do Brasil.

Com apenas 15 cidades, Roraima nos mostra que a quantidade não é tudo — mesmo com a menor divisão administrativa do país, o estado pode desempenhar um papel fundamental no futuro do Brasil.