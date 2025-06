Sucesso de “Garota do Momento” é celebrado pela autora e atrizes

Nesta sexta-feira, 27 de junho, chega ao fim a novela Garota do Momento, uma das mais apreciadas do público nos últimos anos. Escrita por Alessandra Poggi, a trama da TV Globo foi composta por 202 capítulos e se destacou por tocar em temas emocionantes e relevantes, mesmo ambientada no distante ano de 1958.

Ao longo da história, os telespectadores acompanharam Beatriz, interpretada por Duda Santos, que luta para reencontrar sua mãe, Clarice (Carol Castro). Essa busca se desenrola em meio a abusos e segredos da família Alencar. O desfecho da novela promete emoções intensas e finais felizes que refletem a força da resistência e do amor.

Reflexões da Autora

Alessandra Poggi expressou sua satisfação com o sucesso da novela. Ela comentou sobre a jornada de produção, ressaltando que Garota do Momento abordou questões importantes como racismo, preconceito de gênero e sexualidade, e também retratou reencontros e primeiros amores de maneira leve e sensível. A autora se mostrou emocionada ao afirmar que a novela foi a mais comentada da faixa das 18h nesta década.

Poggi também destacou o crescimento de personagens secundários, como Jacira (Flávia Reis) e Sérgio (Sérgio Kalffmann). Além disso, a personagem infantil Pata Paty gerou tanto carinho entre os fãs que se tornaram populares até festas de aniversário temáticas.

Uma História Atual

Embora a trama se passe nos anos 50, Alessandra destacou que a novela incitou diálogos com o presente. Para ela, 1958 foi um ano marcado por contradições, em que a felicidade não era acessível a todos. A história tentou expor as realidades de um Brasil conservador e preconceituoso, através de um olhar crítico, porém com uma estética de época.

A Polêmica de Beatriz

Outra personagem que gerou debate nas redes sociais foi Bia, interpretada por Maísa Silva. Ela começou como uma vilã, mas caminhou em direção à redenção. Alessandra defendeu o arco da personagem, ressaltando que, apesar de seus erros, Bia é uma jovem que começou a reconhecer a gravidade de suas ações e merece uma segunda chance.

Emoções do Elenco

O encerramento da novela trouxe emoção ao elenco, que compartilhou suas experiências e aprendizado ao longo do projeto.

Carol Castro, que viveu Clarice, expressou sua gratidão pela intensidade do papel que desempenhou. Ela afirmou ter se entregado completamente ao trabalho, vivenciando momentos emocionantes, como reencontros com Beatriz e um novo amor.

Debora Ozório, que interpretou Celeste, destacou que sua personagem a ajudou a amadurecer como atriz. Ela comentou sobre como conseguiram abordar temas delicados de forma genuína, refletindo sobre os momentos divertidos nos bastidores.

Mariana Sena, autora da Glorinha, falou sobre a representatividade que sua personagem trouxe. Glorinha, uma jovem que abre seu próprio salão e se torna uma empresária de sucesso, simboliza os sonhos e conquistas de mulheres jovens e negras no Brasil.

A novela terminou com uma média de 18,2 pontos, um pouco abaixo de sua antecessora, No Rancho Fundo, mas com um desempenho melhor que o remake Elas por Elas, que encerrou com 15,4 pontos.

Novidade no Horário

Na próxima segunda-feira, 30 de junho, a Globo estreia sua nova novela, Êta Mundo Melhor!, criada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson. A expectativa é grande para que essa produção repita o sucesso de Êta Mundo Bom!, que fez sucesso em 2016. O elenco conta com nomes como Sergio Guizé, Jeniffer Nascimento e Larissa Manoela, e a trama terá mais de 200 capítulos, com exibição prevista até fevereiro de 2026. Essa longa duração mostra a confiança da emissora no retorno de novelas populares ao horário.