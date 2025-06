CNPJ receberá letras a partir de 2026

O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) vai passar por uma mudança significativa a partir de 2026, de acordo com a Receita Federal. A partir dessa data, o CNPJ deixará de ser apenas numérico e vai incorporar letras em seu formato. Essa medida surge para enfrentar um desafio: o esgotamento das combinações numéricas disponíveis, já que o número de novas empresas no Brasil só cresce.

A ideia por trás dessa atualização é modernizar e facilitar o mundo dos negócios. O novo CNPJ vai manter suas 14 posições, mas, nas oito primeiras, teremos a identificação da raiz da empresa. As quatro seguintes vão indicar o estabelecimento e, para garantir a compatibilidade com o sistema atual, os dois últimos dígitos continuarão sendo numéricos. Essa mudança vai proporcionar bilhões de novas combinações possíveis!

Razões por trás da mudança

A introdução das letras no CNPJ tem uma razão prática: não há mais combinações numéricas disponíveis. Além disso, essa atualização está alinhada com o objetivo da Receita Federal de aperfeiçoar o sistema cadastral, garantindo maior rastreabilidade e segurança nos registros.

Importante destacar que essa troca vai afetar exclusivamente novas inscrições. As empresas que já estão registradas podem respirar aliviadas, porque não precisarão fazer alterações nos seus CNPJs atuais. Isso significa que essa novidade só vai impactar quem está começando a formalizar um negócio no futuro.

Implicações para o mercado

Para as empresas brasileiras, essa inovação traz mais do que uma simples mudança técnica. O CNPJ alfanumérico facilitará a integração com plataformas digitais, como sistemas financeiros e de comércio eletrônico. Portanto, as empresas vão precisar fazer algumas atualizações em seus sistemas — como nos softwares de emissão de notas fiscais — para se adaptarem ao novo formato. Mas, como os CNPJs antigos continuam os mesmos, os custos de adaptação serão bem controlados.

Essa mudança pode ser especialmente vantajosa para micro e pequenas empresas, que vão encontrar um caminho mais fácil para formalizar suas atividades. A expectativa é que essa atualização ajude a reduzir fraudes e duplicidades, já que o novo formato promete um gerenciamento fiscal mais eficiente.