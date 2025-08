Botafogo anuncia venda de Igor Jesus, Jair e Savarino ao Lyon

Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram pela 18ª rodada do Brasileirão (3:29)

Em um e-mail datado de 18 de julho, enviado por Thairo Arruda, CEO do Botafogo, a dirigentes do Lyon, foi revelado que o clube brasileiro havia negociado a venda de vários jogadores ao clube francês. Dentre eles estão Igor Jesus, Jair e Jefferson Savarino, além de Luiz Henrique e Thiago Almada, já conhecidos em outras transações. O e-mail faz parte de um processo judicial entre a SAF do Botafogo e a Eagle Football Holdings.

A carta foi endereçada a Michele Kang, atual presidente do Lyon, e a Michael Gerlinger, que assumiu o controle dos clubes da Eagle. O Botafogo alega que tem direito a receber os valores acordados, mesmo que as transferências não tenham se concretizado.

Entre os acordos citados no e-mail, destaca-se o de Thiago Almada, que seria transferido em outubro de 2024 por 27 milhões de euros. No entanto, devido a punições impostas ao Lyon que o impediram de registrar novos jogadores, Almada foi apenas emprestado e posteriormente transferido ao Atlético de Madrid.

Outras transferências mencionadas incluem Igor Jesus, cuja saída para o Lyon estava prevista por 43,13 milhões de dólares (aproximadamente R$ 237 milhões), e Jair, por 20,9 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões). Savarino foi negociado por 7,6 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões). Enquanto Igor Jesus e Jair foram transferidos para o Nottingham Forest, na Inglaterra, Savarino continuou atuando pelo Botafogo.

Segundo o Botafogo, entre julho de 2024 e março de 2025, foram feitos diversos acordos com o Lyon para fortalecer a equipe francesa e, ao mesmo tempo, garantir a entrada de valores aos cofres do clube brasileiro. No entanto, em novembro de 2024, o Lyon enfrentou uma grave crise financeira que o impossibilitou de registrar novos jogadores, afetando diretamente os acordos realizados.

O Botafogo afirma que essa situação fez com que os brasileiros fossem forçados a vender jogadores a preços menores do que o valor de mercado. No documento enviado ao Lyon, o Botafogo pressionou pela regularização dos pagamentos devidas, mesmo que as transferências não tenham sido concretizadas, estipulando prazos curtos para a quitação dos valores.

Os representantes da Eagle Football Holdings, por sua vez, enxergam o e-mail como uma tentativa de pressionar a nova administração do Lyon. Eles afirmam que o Botafogo agiu para ajudar o Lyon, mas que a situação financeira do clube francês atrapalhou as negociações que favoreciam o Botafogo.

Até o momento, o Botafogo não se pronunciou sobre os detalhes do e-mail enviado. O clube brasileiro segue aguardando a resolução das questões financeiras referentes a essas transações.

As próximas partidas do Botafogo prometem trazer mais atenção enquanto o clube lida com estas situações administrativas e financeiras.