Aqui Agora com Geraldo Luís estreia em quarto lugar na audiência

Na noite de segunda-feira (4), o SBT lançou a nova versão do tradicional telejornal Aqui Agora, agora apresentado por Daniele Brandi, Marco Pagetti e Geraldo Luís, que foi anunciado como um destaque da equipe. O programa entrou no ar substituindo Tá na Hora, que foi retirado da programação na sexta-feira anterior.

Apesar das expectativas, a estreia não alcançou bons números de audiência, com o SBT ficando em quarto lugar na Grande São Paulo. O telejornal registrou apenas 2,6 pontos de média, um décimo abaixo da Band, que ficou em terceiro lugar.

Mudanças na Apresentação e nos Bastidores

Inicialmente, a ideia era que Daniele Brandi apresentasse o programa ao lado de Felipe Macedo, conhecido como Macedão da Chinelada, mas após algumas avaliações, a direção decidiu por uma nova formação ao perceber a boa entrosagem entre Daniele e Pagetti. O convite a Geraldo Luís para se juntar à equipe foi feito pouco antes da estreia, no domingo à noite.

A decisão de trazer o Aqui Agora de volta surgiu de um debate interno entre os diretores, com opiniões divididas sobre manter o formato atual ou fazer a reformulação. Aqueles que assistiram ao programa piloto comentaram positivamente sobre a química entre os apresentadores e a proposta de um formato mais dinâmico.

Composição da Equipe e Novos Quadros

A nova edição do Aqui Agora conta com uma equipe de reportagem que inclui muitos profissionais já conhecidos do SBT. Entre eles, destacam-se Fabíola Corrêa, ex-Record, e André Azevedo, que já havia trabalhado na Globo. Ambos também participam do programa Alô Você.

Um dos novos quadros é comandado pela artista Rita Cadillac, chamado "É Bom para o Moral," onde ela oferece lições de moral aos telespectadores. Outra novidade é a participação de uma anã, ex-assistente de Geraldo Luís na RedeTV!, que apresenta um quadro intitulado "Giro de Notícias Curtas."

Neste início, o telejornal está sendo exibido apenas em São Paulo e em algumas capitais, como Brasília e Belém. Dependendo da aceitação do público, sua cobertura pode ser ampliada para outras regiões do Brasil.

Análise da Audiência

A estreia do Aqui Agora aconteceu no horário das 18h30 às 19h44 e não trouxe resultados satisfatórios para o SBT, que mantém uma posição delicada na faixa inicial da noite. Para efeito de comparação, os índices de audiência das principais emissoras durante o mesmo período foram os seguintes: a Globo liderou com 22,5 pontos, seguida pela Record com 7,6, e a Band com 2,9 pontos. O SBT, além de se manter em quarto lugar, registrou picos de até 3,3 pontos, mas os números se mostraram semelhantes aos que o Tá na Hora vinha alcançando, que variavam entre 2,4 e 3,2 pontos.

Em resumo, a troca de programa ainda não surtiu o efeito desejado para o SBT, o que levanta questões sobre a eficácia da reformulação no conteúdo transmitido.