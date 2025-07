Previsão do tempo para Belo Horizonte nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 8 de julho, a previsão do tempo em Belo Horizonte indica que as temperaturas devem se manter estáveis, com uma leve elevação mínima em comparação aos dias anteriores.

A menor temperatura registrada até agora foi de 10,7ºC, medida em uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) situada no bairro Buritis, na região Oeste da cidade. Esse local, conhecido como Cercadinho, é caracterizado por uma área de mata, sem construções próximas, o que contribui para uma sensação térmica diferente da que se percebe em áreas mais centrais e densamente habitadas. A sensação térmica nesse ponto chegou a ficar abaixo de zero, com um registro de -2,9ºC.

De acordo com as informações do Inmet, o dia em Belo Horizonte será de céu limpo, favorecendo a incidência de sol. A expectativa é que a temperatura máxima alcance até 25ºC durante a tarde. No entanto, a umidade do ar deve cair, chegando a níveis em torno de 25%, que pode ser considerado um índice baixo, especialmente para os padrões brasileiros.

Os moradores da capital mineira devem se preparar para um dia de tempo claro, com uma temperatura amena e a redução da umidade, o que pode afetar o conforto durante a tarde.