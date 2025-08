SBT fica atrás de Record e Band em audiência em agosto de 2025

Aqui Agora retorna, mas não conquista audiência esperada

Aracaju – A volta do programa "Aqui Agora" não trouxe os resultados de audiência que o SBT esperava. Na última segunda-feira, dia 4, o telejornal, que ficou famoso nos anos 1990, ficou em quarto lugar no ranking de audiência, sendo superado por concorrentes como a Record e a Band.

O "Aqui Agora", que é apresentado por Dani Brandi, Marco Pagetti e Geraldo Luís, teve uma média de 2,8 pontos no período entre 18h30 e 19h45. Para comparação, a Globo liderou a audiência durante esse horário com uma média de 22,8 pontos com a atração "Êta Mundo Melhor", além dos telejornais "SP2" e "Dona de Mim".

Outros programas de temática policial que também estavam no ar, como "Cidade Alerta" e "Brasil Urgente", se destacaram mais no horário, com a Record marcando 7,6 pontos e a Band alcançando 3,0 pontos.

Uma das surpresas da estreia foi a participação de Geraldo Luís, que já trabalhou na Record e na RedeTV!. Ele foi chamado às pressas para fazer parte da equipe do "Aqui Agora", sendo descrito pelo SBT como uma "arma secreta" para atrair os telespectadores.

O programa "Aqui Agora" foi lançado em 1991 e ficou conhecido por seu formato inovador, focando em reportagens policiais, especialmente casos de assassinatos e crimes notórios. Seu estilo ágil e impactante, muitas vezes, levava os repórteres a situações extremas, incluindo situações em que eram feitos reféns por criminosos e presenciavam cenas de violência ao vivo.

Ao longo dos anos, o "Aqui Agora" ajudou a impulsionar a carreira de vários profissionais do jornalismo, incluindo Gil Gomes, que era um ícone do rádio; Celso Russomanno, que se tornou deputado; e Cesar Tralli, atualmente apresentador da Globo. O programa é lembrado como um marco na história do jornalismo televisivo brasileiro, mas sua nova fase ainda busca conquistar o público.