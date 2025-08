Wanessa Camargo integra elenco da Dança dos Famosos 2025

A cantora Wanessa Camargo foi confirmada como uma das participantes da nova temporada da “Dança dos Famosos”, que faz parte do programa “Domingão com Huck”, da TV Globo. A informação foi divulgada recentemente e já se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

A estreia do quadro está marcada para o próximo domingo, dia 3 de setembro. Durante essa apresentação, todos os participantes serão revelados ao público. Além de Wanessa, o programa contará com a presença de figuras conhecidas como Tati Machado, Priscila Fantin e Vitória Strada, que foram vencedoras em edições anteriores da competição.

### Elenco Diversificado

Nesta edição, a Globo decidiu manter o suspense em relação ao elenco até a exibição do programa ao vivo. Essa tática é feita para gerar expectativa e aumentar o engajamento nas redes sociais, além de garantir uma boa audiência durante a exibição no domingo à noite.

O elenco promete ser diversificado, misturando artistas consagrados, influenciadores digitais, músicos e novos talentos que estão despontando nas novelas da emissora. A ideia é atingir diferentes faixas etárias e perfis de telespectadores, ampliando o alcance da atração.

Entre os outros nomes confirmados, estão:

– Cátia Fonseca, apresentadora do “Melhor da Tarde”, da Band

– Nicole Bahls, influenciadora digital e ex-integrante do programa Pânico na TV

– Duda Santos, atriz que vem se destacando na nova geração de talentos da Globo

– Rodrigo Faro, apresentador e ator com uma longa carreira na TV

– Tereza Seiblitz, atriz que recentemente participou da série “Volta por Cima”

Há ainda negociações avançadas com os atores David Júnior e Allan Souza Lima, que também fazem parte do elenco da novela “Mania de Você”.

### Novidade no Julgamento

Outra novidade marcante nesta temporada é a inclusão de Milton Cunha como jurado técnico fixo. Cunha é conhecido por sua participação nas transmissões do Carnaval e pode trazer um olhar mais técnico e cênico às performances dos competidores. Ele se juntará a outros jurados experientes como Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, todos conhecidos por sua expertise na dança e no entretenimento.

### Expectativas de Audiência

A equipe do programa espera repetir o sucesso de edições anteriores e manter a liderança de audiência nas tardes de domingo. A “Dança dos Famosos” é famosa por suas histórias de superação e evolução artística, além de momentos emocionantes que frequentemente tocam o coração do público.

A expectativa é que a nova temporada confirme a popularidade do quadro, tornando-o um dos mais comentados e assistidos nas redes sociais e na televisão brasileira.