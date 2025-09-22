Coração indomável estreia e coloca SBT em 4º no Ibope

O SBT está promovendo uma nova mudança em sua programação noturna, substituindo o programa jornalístico “Aqui Agora” pela reprise da novela mexicana “Coração Indomável”. Essa troca está sendo exibida exclusivamente no estado de São Paulo, o que deixou muitos fãs de novelas mexicanas em outras regiões do Brasil desapontados, pois não têm acesso ao folhetim.

Na estreia da trama, que ocorreu nesta segunda-feira, 22 de setembro, o SBT registrou a quarta colocação no Ibope, com uma média de 2,8 pontos. Em comparação, a Band alcançou 3,0 pontos, ficando na frente.

“Coração Indomável” já foi exibida anteriormente pelo SBT. A novela foi apresentada pela primeira vez em 2015 e retornou à programação em 2018, se consolidando como uma das produções mais populares entre o público.

Produzida pela Televisa em 2013, a trama é uma adaptação do clássico “Marimar”, que fez sucesso em 1994 e ajudou a popularizar o gênero de novelas no Brasil e em outros países da América Latina. O elenco conta com a talentosa Ana Brenda Contreras, que interpreta a protagonista Maricruz, e Daniel Arenas, que vive Otávio Narváez. Também fazem parte do elenco César Évora, conhecido por “A Madrasta”, que interpreta o patriarca Alessandro.

A história de “Coração Indomável” gira em torno de Maricruz, uma jovem pobre e inocente que vive com seu avô Ramiro e sua irmã adotiva Soledade. Sua vida muda ao conhecer Otávio, um piloto desempregado que a defende de maus-tratos. Otávio, buscando provocar sua família, decide se casar com Maricruz, mesmo sem amor, mas com o tempo acaba se apaixonando por ela.

Dramaticamente, Lúcia, cunhada de Otávio, arma uma falsa acusação contra Maricruz, resultando em sua prisão. Durante esse período difícil, Maricruz enfrenta a morte de seu avô em um incêndio criminoso. Grávida e sozinha, ela escapa para a capital, onde descobre que é filha de Alessandro, seu pai biológico.

Adotando o nome Alessandra Mendonça Olivares, Maricruz consegue ascender socialmente e se torna administradora de um cassino na Ilha Dourada. A trama segue suas batalhas contra as vilãs Carola e Raiza, além de seu reencontro com Otávio, que não a reconhece, mas acaba se apaixonando novamente. No final, após herdar as terras do pai e se vingar da família Narváez, Maricruz revela a Otávio que sempre foi a mesma mulher que ele deixou para trás.

Além da reprise de “Coração Indomável”, o SBT está exibindo atualmente os capítulos finais de “As Filhas da Senhora Garcia” na faixa das 21h. Essa mudança reflete uma tentativa da emissora de trazer de volta produções que conquistaram o público e que têm um apelo significativo entre os telespectadores.