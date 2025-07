BID analisa iniciativas do programa Poa+Social

A segunda missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em Porto Alegre em 2023 foi concluída na quinta-feira, dia 10. Durante essa semana, representantes do BID e da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG) trabalharam juntos para traçar os próximos passos de um projeto importante para a cidade.

Uma das principais ações debatidas foi a atualização da interoperabilidade, que facilitará a integração dos sistemas de informação social de diversas secretarias municipais. Isso é fundamental para melhorar a comunicação entre os órgãos governamentais e otimizar o atendimento à população. Outra iniciativa discutida foi o Programa de Formação para o Trabalho, que se destina a oferecer oportunidades de qualificação profissional a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ambos os projetos fazem parte do Poa+Social, uma iniciativa da prefeitura de Porto Alegre com financiamento do BID. Durante os encontros, ficou claro que a equipe do programa irá acelerar a execução de obras que já possuem projetos prontos e também irá contratar consultorias para oferecer suporte técnico adicional.

Cezar Schirmer, o secretário de Planejamento e Gestão, comentou sobre a importância do Poa+Social, afirmando que o programa representa uma resposta concreta aos desafios enfrentados pela capital, especialmente após eventos climáticos recentes. A missão também ajudou a alinhar os instrumentos de governança e a definir prioridades, o que deve facilitar o andamento das ações propostas.

As reuniões contaram ainda com a participação de membros de outras secretarias municipais, destacando a colaboração entre os diferentes setores do governo. Jonas Machado, secretário adjunto de Planejamento, ressaltou que Porto Alegre já conta com uma boa base de trabalho no Poa+Social e que a missão teve foco em ajustes internos, capacitação e coleta de informações sobre métodos de aquisição de recursos e serviços.

O Poa+Social é coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão e conta com um investimento total de 161 milhões de dólares. O objetivo central do programa é melhorar as condições de vida da população mais vulnerável da cidade. As ações propostas visam transformar digitalmente a gestão pública, modernizando os serviços sociais e ampliando o acesso da população aos recursos existentes. Além disso, o programa inclui a reabilitação de infraestrutura urbana, com melhorias nas unidades de saúde, assistência e desenvolvimento social, sempre priorizando a sustentabilidade, eficiência energética e inclusão social.