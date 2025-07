A guerra que gerou um novo país na América do Sul

Pode soar surpreendente, mas o que hoje chamamos de Uruguai já fez parte do Brasil. No início do século XIX, a região conhecida como Província Cisplatina foi incorporada ao nosso país, mas uma guerra intensa, com muitas perdas, levou à criação de um novo país na América do Sul.

Historiadores como John Armitage nos contam que a Guerra da Cisplatina foi o primeiro grande conflito internacional que o Brasil enfrentou como uma nação independente. A história da perda do Uruguai envolve disputas coloniais, batalhas mal planejadas e uma intervenção de potências estrangeiras, que definiram o destino da região.

A “terra de ninguém”: a disputa entre Portugal e Espanha

O que hoje é o Uruguai, ubicado na Banda Oriental, foi por séculos uma área disputada entre as coroas de Portugal e Espanha. Em 1680, os portugueses fundaram a Colônia do Santíssimo Sacramento, às margens do Rio da Prata, para garantir sua presença na região.

A reação da Espanha não tardou, e a área tornou-se um campo de batalha constante. Tratados, como o de Madri (1750) e o de Santo Ildefonso (1777), tentaram pôr fim à disputa, mas sem sucesso. Assim, a Banda Oriental permaneceu como uma “terra de ninguém”, com a identidade dividida entre as duas coroas.

A Província Cisplatina: quando o Uruguai foi oficialmente brasileiro

A história começou a mudar em 1808, quando a família real portuguesa se mudou para o Brasil, fugindo de Napoleão. Em 1816, o príncipe regente Dom João VI decidiu ocupar a Banda Oriental.

Em 1821, o território foi oficialmente anexado ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, adotando o nome de Província Cisplatina. A região chegou a participar da política brasileira, elegendo representantes e se comportando como uma província comum.

A Guerra da Cisplatina (1825-1828): a batalha pelo controle do Rio da Prata

Contudo, a paz não durou muito. Em 1825, um grupo de rebeldes, conhecido como os “Trinta e Três Orientais”, liderado por Juan Antonio Lavalleja, desembarcou na província com a missão de expulsar os brasileiros e anexar o território às Províncias Unidas do Rio da Prata, o atual nome da Argentina.

O Brasil declarou guerra em 10 de dezembro de 1825, mas estava despreparado. O exército contava com camponeses alistados à força e mercenários, enquanto a Marinha, embora numerosa, enfrentava dificuldades nas águas rasas da região.

Isso resultou em derrotas significativas para o Brasil, como na Batalha de Sarandí em 1825 e na Batalha de Juncal em 1827, que enfraqueceram ainda mais a posição brasileira no conflito.

O Tratado de Paz e o nascimento do Uruguai

Com o impasse e o alto custo da guerra, potências como Reino Unido e França intervieram para forçar um acordo. Assim, em 28 de agosto de 1828, Brasil e Províncias Unidas assinaram o Tratado do Rio de Janeiro, que decidiu que a Província Cisplatina não pertenceria a nenhum dos lados, mas se tornaria a República Oriental do Uruguai.

As consequências para o Brasil: crise, dívidas e o enfraquecimento de Dom Pedro I

O resultado da guerra foi desastroso para o Brasil. O conflito custou à nação o equivalente a 30 milhões de dólares da época e cerca de 8 mil vidas.

A perda da Cisplatina trouxe uma crise política e econômica enorme. A imagem de Dom Pedro I ficou bastante abalada, e a insatisfação com os gastos da guerra e a perda do território contribuiu para a crise que resultou na sua abdicação em 1831. E a rivalidade entre Brasil e Argentina estava apenas começando.

Que história interessante, não é?