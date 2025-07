Tiroteio no Morro dos Macacos assusta moradores e motoristas

Tiroteio no Morro dos Macacos Assusta Moradores

Na tarde de sexta-feira (11), moradores do Morro dos Macacos, localizado em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, relataram um intenso tiroteio que gerou pânico na comunidade. O confronto começou por volta das 16h e afetou o trânsito na região, levando motoristas a dirigirem na contramão no Túnel Noel Rosa, que ficou fechado por cerca de meia hora, em uma tentativa de se proteger dos disparos. Um vídeo gravado por um condutor mostrou a situação caótica.

A Polícia Militar (PM) está realizando uma operação na área, com foco em coibir a atividade criminosa. Durante a ação, um traficante identificado como Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, conhecido como Titauro, foi baleado e faleceu após ser levado ao Hospital Municipalizado do Andaraí. A polícia apreendeu com ele um fuzil, munições, carregadores e um colete à prova de balas.

Nos últimos anos, o Morro dos Macacos tem sido palco de disputas entre facções criminosas, especialmente o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). Titauro estava associado ao TCP, mas havia mudado para o CV e tentava expandir seu domínio, almejando invadir o Morro dos Macacos.

Além da violência, a situação na comunidade levou à suspensão do funcionamento de uma unidade de saúde no final da tarde, complicando ainda mais a vida dos moradores. Informações do Centro de Operações Rio indicam que, devido ao tiroteio, a Rua Torres Homem foi interditada nas proximidades do túnel e o trânsito na área está bem complicado.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram o barulho dos disparos e causaram grande preocupação entre os habitantes da região. Um morador desabafou sobre a gravidade dos tiroteios, remarkando que: "No Morro dos Macacos, a bala sempre canta nos piores horários e do nada".

Esse tipo de confronto não é novo. Há mais de uma década, o Morro dos Macacos enfrenta frequentes tiroteios, que têm aumentado nos últimos tempos, especialmente em razão das tentativas de expansão territorial do Comando Vermelho. Apesar de sua dimensão reduzida, a comunidade é estratégica, pois está próxima à Floresta da Tijuca, permitindo acesso à Zona Oeste, onde os conflitos com milícias são intensos.

Traficantes do CV frequentemente buscam abrigo no Morro São João, localizado no Engenho Novo. Em dezembro, a PM realizou uma operação que resultou na prisão de sete membros do CV, que estavam em conflito na região, além da apreensão de armamentos e equipamentos militares.

A Polícia Civil também está atenta e investiga as organizações criminosas que atuam na área, visando desarticular essas facções e reduzir a violência. A PM, por sua vez, anunciou o reforço do patrulhamento nas comunidades próximas para tentar garantir a segurança dos moradores.