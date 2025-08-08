Salário reduzido por falta de ponto: o que diz a lei

Muitas vezes, a correria do dia a dia faz com que as pessoas esqueçam de registrar o ponto ao entrar e sair do trabalho. Isso pode levantar a dúvida: o salário pode ser descontado por causa disso?

Bater o ponto é uma prática importante nas empresas, pois ajuda a gerenciar as horas trabalhadas pelos funcionários. No Brasil, essa prática é regulamentada pela legislação trabalhista e beneficia tanto os empregadores quanto os empregados.

Se a empresa tem uma carga horária determinada, o registro do ponto passa a ser uma obrigação. É uma forma de garantir que todo mundo cumpra seu horário e contribua para um ambiente de respeito e colaboração.

As regras

Deixar de bater o ponto pode afetar o salário, inclusive envolvendo questões como banco de horas e horas extras. E isso não é só sobre dinheiro; é também sobre a convivência no ambiente de trabalho. O artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) fala exatamente sobre essa importância.

Para as empresas com mais de 20 funcionários, é indispensável adotar um sistema de registro de ponto. Ele pode ser eletrônico, mecânico ou até manual, mas deve sempre estar de acordo com a lei. Os registros são obrigatórios e devem incluir tanto as chegadas e saídas quanto os intervalos durante o expediente. Se feito de forma incorreta, isso pode gerar problemas para ambos os lados.

Quanto ao salário, ele pode ser descontado caso o funcionário não registre o ponto e não tenha uma justificativa válida. Isso está definido no artigo 58 da CLT. É importante dizer que, além de exigir o cumprimento dessa regra, os empregadores também têm a responsabilidade de incentivar e alertar seus colaboradores. Assim, evita-se conflitos desnecessários.

No fim das contas, o cálculo salarial pode ser impactado por esses registros. No entanto, se a ausência do ponto for bem justificada, não devem haver problemas e o trabalhador recebe o que lhe é devido. E, claro, é uma maneira de manter a dignidade de todos no ambiente de trabalho, garantindo que cada um seja valorizado por seus esforços.