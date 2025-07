Benavides conquista pole na Bélgica; Câmara fica em 2º lugar

Brad Benavides conquista a pole position na etapa da Bélgica da Fórmula 3

Na etapa da Fórmula 3 realizada em Spa-Francorchamps, na Bélgica, Brad Benavides, piloto da AIX, garantiu a pole position para a corrida de domingo ao registrar o tempo de 2min04s253. O brasileiro Rafael Câmara, da equipe Trident, ficou com o segundo melhor tempo, completando a volta em 2min04s359. Callum Voisin, da Ronin, fechou o top 3 do treino classificatório.

Durante os primeiros dez minutos da sessão, Ugo Ugochukwu e Tasanapol Inthraphuvasak se destacaram ao assumir a liderança. Entretanto, Rafael Câmara se impôs ao marcar 2min05s557, garantindo a liderança na tabela. Ao longo do treino, a disputa pela melhor volta se intensificou. O brasileiro manteve sua posição na liderança, seguido de perto por Inthraphuvasak, que ficou a menos de 0,1 segundo atrás dele.

À medida que a sessão avançava, a tabela de tempos passaria por mudanças significativas. No entanto, Câmara continuou mostrando competitividade, sendo pressionado por outros pilotos, como Santiago Ramos. Na metade do treino, ele ainda estava na frente, com Giusti também entre os primeiros colocados.

Nos momentos finais, com apenas três minutos restantes, Brad Benavides brilhantemente fez uma volta rápida, assumindo a primeira posição. Câmara, após uma escalada nas posições, recuperou a segunda colocação. Vale destacar que a volta de Benavides quase foi desconsiderada devido a uma suposta ultrapassagem de limites de pista, mas após revisão, ela foi confirmada, garantindo assim sua posição.

A corrida promete ser emocionante, com os pilotos se preparando para um grande desafio na pista histórica de Spa-Francorchamps.