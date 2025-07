A origem do avião pode te surpreender

Alberto Santos Dumont é uma figura icônica quando falamos sobre os primeiros voos da história. Considerado por muitos como o homem que decolou pela primeira vez, seu feito foi reconhecido pela Federação Aeronáutica Internacional.

No dia 12 de novembro de 1906, ele voou sobre o campo de Bagatelle, em Paris. O detalhe curioso? O avião, mesmo sendo pesado, conseguiu alçar voo, o que foi uma grande inovação na época.

Dumont também é visto como um pioneiro na Europa. Ele se aventurava em balões e até ganhou um prêmio ao dar a volta na Torre Eiffel, uma demonstração impressionante de suas habilidades e paixão pela aviação.

A Revelação

No Brasil, Santos Dumont é celebrado como o inventor do avião. No entanto, nos Estados Unidos, a história é diferente, creditando a invenção aos irmãos Wright, Wilbur e Orville. Uma pergunta feita pela BBC News Brasil a especialistas trouxe à tona as perspectivas de ambos os lados.

Paris, na virada do século XIX para o XX, era um centro de estudos avançados em engenharia e ciências. Isso favoreceu inovações nas áreas de mecânica, física, metalurgia e química. Jean-Pierre Blay, historiador, menciona que novas descobertas em materiais e potências ajudavam a moldar a busca por uma máquina que pudesse voar.

Santos Dumont chegou a Paris em 1892, movido pelo amor à aviação. Ele deixou o Brasil após receber uma herança do pai e começou seus experimentos com balões. Esses estudos foram fundamentais na criação do famoso 14-bis.

Em 1908, os irmãos Wright tentaram reivindicar a primazia do voo, afirmando que haviam voado antes de Dumont, em 1903. Contudo, depois de um certo tempo, eles diminuíram seus esforços públicos para promover suas ideias.

Assim, a narrativa em torno dos primeiros voos continua a divergir. Nos EUA, os Wright são vistos como os pioneiros, enquanto que no Brasil, Santos Dumont é sempre celebrado por ter realizado o primeiro voo com motor e rodas, em 1906. É interessante notar que os Wright usaram uma catapulta para seus voos, enquanto o brasileiro contava com um modelo totalmente próprio.