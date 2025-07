Pague pelo tempo que passar sentado em casa

Algumas cafeterias na Espanha estão mudando a forma como oferecem seu espaço, especialmente em áreas turísticas, ao começarem a cobrar pelo tempo que os clientes passam à mesa. Essa ideia é vista com frequência em cidades como Barcelona e Madri, onde a quantidade de turistas é enorme.

Com quase 94 milhões de visitantes por ano, a Espanha é o segundo país mais visitado do mundo, ficando atrás apenas da França. Essa massiva chegada de turistas fez com que muitos estabelecimentos pensassem em novas maneiras de lidar com a demanda crescente. Cobrar pelo tempo que os clientes permanecem no café ajuda a aumentar a rotatividade e garantir um faturamento mais consistente.

### Prática em Expansão

O cenário dos cafés em Barcelona e Madri mudou consideravelmente. A pressão turística força os proprietários a repensarem suas práticas para aproveitar melhor o espaço disponível. Para os moradores locais, essa mudança gera preocupações, pois muitas vezes esses lugares funcionam como uma extensão de suas casas ou escritórios. Eles buscam um ambiente mais tranquilo para trabalhar ou relaxar, mas agora enfrentam regras que dificultam essa experiência.

### O Fenômeno dos “Escritórios” em Cafés

Com a pandemia, muitas pessoas começaram a usar as cafeterias como escritórios temporários, um hábito que também ganhou força no Brasil. No entanto, essa nova abordagem de cobrança afeta diretamente esses trabalhadores que precisam de um ambiente calmo para se concentrar. O surgimento dessa prática tem gerado desconforto entre os clientes habituais, que já viam os cafés como locais aconchegantes, onde poderiam passar horas sem pressa.

### Reação da População Local

Para muitos moradores, a pressão do turismo e a transformação de lugares comunitários em atrações turísticas é uma realidade inquietante. Eles percebem que cada vez mais espaços estão se adaptando para atender as necessidades dos turistas, às vezes em detrimento do conforto e da familiaridade que eles buscavam. Com o aumento do custo de vida e a transformação das áreas onde vivem, muitos se sentem excluídos.

A introdução da cobrança por tempo gerou debates acalorados nas redes sociais. Algumas pessoas acreditam que essa é uma solução necessária para a sustentabilidade dos negócios, enquanto outras acham que é uma medida desnecessária e exagerada. Essa prática sinaliza preocupações maiores sobre a gentrificação e o impacto dos custos nas áreas turísticas.

Neste cenário, a expectativa é que mais cafés e outros estabelecimentos em regiões muito visitadas sigam esse caminho. O grande desafio vai ser encontrar um equilíbrio entre oferecer uma experiência acolhedora para a população local e a necessidade de rentabilidade em um ambiente cada vez mais turístico. Afinal, todos nós gostamos de um bom café, seja para trabalhar ou relaxar.