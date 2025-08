El Betis investe em reforços no mercado de verão

O Real Betis Balompié, tradicionalmente discreto no mercado de transferências, tornou-se um dos clubes mais ativos e investidores na LaLiga neste verão. O time de Sevilha investiu pesado para reforçar seu elenco, apresentando novos jogadores que animam os torcedores e mostram a ambição da diretoria em competir em alto nível.

A maior aposta do Betis foi focada em jovens talentos. O maior investimento foi a contratação do meio-campista colombiano Nelson Deossa, que chegou do Monterrey por perto de 13 milhões de euros. Essa contratação é vista como uma tentativa do clube de trazer novas energias e habilidades para o time.

Outros reforços importantes incluem o zagueiro brasileiro Natan de Souza, adquirido do Napoli por 9 milhões de euros, e o atacante espanhol Rodrigo Riquelme, que veio do Atlético de Madrid por 8 milhões de euros. O clube também apostou em promessas sul-americanas, como Valentín Gómez e Gonzalo “Petit” Petit, com valores próximos a 5,32 milhões e 6 milhões de euros, respectivamente. Essas aquisições demonstram um foco em jovem potencial que pode se desenvolver dentro da equipe.

Além das grandes aquisições, o Betis mostrou habilidade na gestão de recursos ao aproveitar oportunidades de contratações sem custos. O goleiro Álvaro Valles foi trazido com a carta de liberdade, e o lateral esquerdo Junior Firpo retornou ao clube, ilustrando uma estratégia que visa equilibrar as finanças enquanto mantém a qualidade do elenco.

Com essas movimentações, o Betis se posiciona de forma destacada em termos de investimento na LaLiga. O valor total gasto em novas contratações é um marco na história recente do clube e reflete uma clara intenção: o Betis quer se consolidar nas posições de destaque da tabela e lutar por vagas em competições europeias com um time renovado e cheio de talento.