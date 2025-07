Batman 2 pode acontecer antes de Robert Pattinson envelhecer demais

The Batman 2 Tem Roteiro Finalizado e Produção Pode Começar em Breve

A sequência de "The Batman", intitulada "The Batman 2", é um dos filmes mais esperados do gênero de super-heróis e está programada para chegar aos cinemas em 1º de outubro de 2027. A expectativa aumentou, especialmente após várias mudanças nas datas de lançamento. A boa notícia é que o roteiro do filme foi finalizado, segundo informações do mercado.

O escritor e diretor Matt Reeves enfrentou algumas questões pessoais que atrasaram a conclusão do roteiro. Contudo, agora com o texto pronto, a DC Studios está preparada para avançar com o projeto, demonstrando entusiasmo com o resultado final do trabalho.

James Gunn, co-CEO da DC Studios, comentou que a produção de "The Batman 2" começará imediatamente após a finalização do roteiro. Essa movimentação também se alinha com a intenção da DC em desenvolver um reboot de "Mulher-Maravilha".

Robert Pattinson, que interpreta Bruce Wayne no filme, fez uma piada sobre como estará "muito velho" quando as filmagens começarem. No entanto, ele expressou seu entusiasmo, afirmando que conhece a direção que a história tomará e está ansioso para o resultado. Pattinson mencionou: "Sei sobre o que é. Matt [Reeves] é um escritor cuidadoso, mas finalmente sei do que se trata".

Vale lembrar que, embora "The Batman 2" esteja quase pronto para entrar em produção, a DC Studios planeja também criar sua própria versão do Batman, que coexistirá com Superman e outros personagens em um novo universo cinemático. Essa nova versão será distinta da continuidade "Elseworlds", que envolve "The Batman".

Para os fãs, "The Batman 2" promete trazer uma nova aventura de um dos heróis mais icônicos da cultura pop e aguarda ansiosamente pela data de estreia. Enquanto isso, há muitos outros filmes e séries da DC a serem lançados, que estão sendo preparados para os próximos anos.