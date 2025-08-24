Miojo pode aumentar em 48% o risco de doenças graves

O macarrão instantâneo, conhecido como miojo, é um desses pratos que, por ser prático, tem encontrado espaço na rotina de muita gente. É comum recorrer a ele quando o tempo é curto e a vontade é de algo rápido, mas a verdade é que ele pode não ser a melhor escolha para a saúde.

Um dos pontos positivos do miojo é o preço. Ele é baratinho e aparece em diversas versões e sabores nos supermercados. Porém, é importante prestar atenção ao que ele oferece em termos nutricionais, pois a saúde não deve ser deixada de lado.

Impactos na Saúde

Estudos têm mostrado que o consumo excessivo de miojo pode trazer sérias consequências. Um pesquisa do Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition revelou que a ingestão desse tipo de macarrão pode aumentar em até 48% o risco de síndrome metabólica. Essa condição está ligada a problemas graves, como diabetes, derrames e doenças cardíacas, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Além disso, uma pesquisa da Universidade Nacional de Gyeongsang analisou cerca de 10 mil pessoas e descobriu que quem consome miojo regularmente tem, em média, 38% mais chance de ter aumento nos triglicerídeos. Esse problema, por sua vez, pode levar a condições como pancreatite e acúmulo de gordura no fígado.

Um dos principais vilões do miojo é o teor de sódio. O problema é que ele costuma ter níveis muito altos desse componente, ultrapassando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de cerca de 2.000 mg de sódio por dia. Isso pode afetar a pressão arterial e aumentar o risco de doenças cardiovasculares.

Em relação a sabores e marcas, é bom lembrar que, enquanto algumas opções são mais saudáveis que outras, muitas delas possuem combinações de gorduras de origem animal e vegetal, o que nem sempre é uma boa notícia. Além disso, o miojo é rico em carboidratos, que podem dar a impressão de saciedade, mas, na verdade, ele deixa a desejar em termos de nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais.

Por isso, embora possa ser tentador fazer do miojo uma refeição comum, é importante buscar alternativas que realmente nutram o corpo e ajudem a manter uma dieta equilibrada. Desfrutar desse prato de vez em quando não faz mal, mas sempre bom lembrar que precisamos de muito mais do que ele pode oferecer para manter nossa saúde em dia.