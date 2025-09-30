HBO estreia série documental sobre escândalo das pílulas de farinha

A HBO lançou uma nova série documental chamada “Pílula de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas”. A produção, que está disponível no canal de TV por assinatura e na plataforma de streaming, é dividida em três episódios que serão lançados semanalmente. A série aborda um dos escândalos mais chocantes da indústria farmacêutica brasileira: a distribuição de anticoncepcionais ineficazes no final dos anos 1990.

O escândalo

Em 1998, cerca de 600 mil comprimidos de placebo, ou seja, sem efeito contraceptivo, do anticoncepcional Microvlar foram distribuídos em farmácias de todo o Brasil. Esse erro ocorreu durante testes de embalagem realizados pelo laboratório Schering do Brasil, que enviou pílulas sem princípio ativo para o mercado. O resultado foi trágico, com muitas mulheres enfrentando gravidezes inesperadas, o que gerou traumas em famílias e uma série de batalhas judiciais.

Esse episódio se tornou um dos maiores escândalos da história farmacêutica do país, chamando a atenção da mídia e da sociedade pela gravidade das suas consequências.

A voz das vítimas

A série dá destaque às mulheres diretamente afetadas pelo caso, como Paloma, Silvana, Meire, Maria Lúcia e Inês. Nos episódios, elas compartilham suas experiências, revelando não apenas o impacto das gravidezes não planejadas, mas também como foram tratadas durante as investigações. O documentário expõe a misoginia institucional presente na abordagem do caso, incluindo tentativas de culpar as próprias vítimas e a pressão psicológica enfrentada ao longo dos anos.

Estrutura e narrativa

A produção revisita a cobertura jornalística do escândalo e oferece novas perspectivas sobre os desdobramentos emocionais, sociais e jurídicos que afetaram as mulheres envolvidas ao longo das décadas.

Sinopses dos episódios:

Episódio 1 (30 de setembro) : Mulheres descobrem que estão grávidas, mesmo usando o anticoncepcional mais popular do país. Jornalistas expõem que lotes de comprimidos de placebo foram comercializados.

Episódio 2 (7 de outubro) : As investigações levam a hipóteses de roubo e chantagem, enquanto as vítimas iniciam uma luta por justiça legal.

Episódio 3 (14 de outubro): Um novo escândalo surge, aumentando a indignação das mulheres, que enfrentam o parto enquanto continuam na batalha judicial contra o laboratório, cujas consequências ainda perduram.

Bastidores da produção

“Pílula de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas” é uma coprodução da Farra com a Warner Bros. Discovery. A direção geral é assinada por Cassia Dian, com Jana Medeiros na direção de conteúdo e Gui Vieira na produção executiva. A supervisão do projeto é realizada por Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Verônica Villa.

Essa série promete trazer à tona um tema importante e delicado, com foco nas realidades enfrentadas por mulheres cujas vidas foram drasticamente afetadas por um erro grave na indústria farmacêutica.