Orkut pode voltar com foco em comunidades e segurança digital

O Orkut, a famosa rede social que fez sucesso no Brasil desde o início dos anos 2000, está se preparando para um relançamento. O engenheiro turco Orkut Büyükkökten, criador da plataforma, anunciou que o projeto avança após uma prévia em 2022, onde foi exibida a mensagem “Estamos construindo algo novo para você”. Atualmente, a equipe conta com profissionais de São Paulo e do Vale do Silício para desenvolver a nova versão da rede.

O principal objetivo do relançamento é resgatar as características que tornaram o Orkut muito popular, como comunidades temáticas e depoimentos entre amigos. Além disso, a nova plataforma pretende usar tecnologia de inteligência artificial para combater a desinformação e interações tóxicas que são comuns nas redes sociais atuais. Büyükkökten afirma que a intenção é criar um ambiente digital mais saudável, onde as interações sejam focadas em interesses em comum, sem o estresse por curtidas ou números de seguidores.

O Orkut fez história no Brasil, onde conquistou mais de 30 milhões de usuários, superando até mesmo os Estados Unidos em sua popularidade. Comunidades como “Eu odeio acordar cedo” e “Eu amo minha Mãe!” atraíam milhões de pessoas e promoviam um senso de pertencimento e amizade. Contudo, em 2014, a rede foi descontinuada.

Na visão de Büyükkökten, as redes sociais de hoje priorizam algoritmos que promovem engajamento muitas vezes negativo, transformando interações em competição por atenção. Ele afirma que a nova versão do Orkut busca retornar ao conceito original de uma rede social, firmada nas amizades e na troca de interesses, ao invés de se focar em polêmicas e espetáculo digital.

O anúncio do retorno já gerou uma onda de nostalgia e entusiasmo entre os usuários. No Reddit, muitos comentaram sobre a expectativa positiva para o relançamento, destacando uma busca por interações mais sinceras e menos tóxicas.

Apesar do otimismo, ainda não há uma data definida para o lançamento. O desenvolvimento está avançado e estruturas técnicas estão sendo montadas, mas detalhes como o nome final da plataforma permanecem incertos, embora “Orkut” tenha sido registrado em diversas regiões.

Essa nova versão do Orkut promete ser um símbolo de um retorno a interações mais humanas e autênticas, minimizando a interferência de algoritmos virais. O público está ansioso para saber mais sobre o design, as regras de uso e sistemas de segurança que serão incorporados, todos focados em garantir uma experiência online mais ética e privada.

À medida que as expectativas se acumulam, a nostalgia por essa rede social clássica cresce, com a esperança de que o Orkut traga de volta um espaço virtual mais acolhedor e livre das armadilhas das plataformas contemporâneas.