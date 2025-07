veja se você é um dos beneficiados de julho

Em julho, os trabalhadores que fazem aniversário em setembro e outubro vão poder acessar o abono salarial do PIS/PASEP. O pagamento, marcado para o dia 15, abrange tanto os empregados do setor privado quanto os servidores públicos. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são os responsáveis por realizar esses pagamentos. Essa medida é uma maneira de apoiar os trabalhadores formais e dar um alívio financeiro em tempos de necessidade.

Para saber se você é elegível para receber o abono em 2025, é preciso atender a alguns critérios. Primeiro, é essencial estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos. Além disso, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2023 e ter um salário de até dois salários mínimos mensais. Vale ressaltar que a precisão das informações que seu empregador fornece nos sistemas, como a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e o eSocial, é crucial para garantir o benefício.

### Quem é elegível ao abono em 2025?

Agora, vamos aos detalhes sobre quem pode receber. O abono de julho beneficia aqueles que celebram seu aniversário em setembro e outubro. Se você trabalha no setor privado, a responsabilidade pela liberação do PIS é da Caixa. Para os que estão no setor público, o PASEP fica sob a administração do Banco do Brasil.

### Como verificar a elegibilidade

Ambos os bancos possibilitam que você acesse os valores em suas agências, casas lotéricas e terminais de autoatendimento. O valor do abono vai de R$ 127 a R$ 1.518, tudo dependendo do tempo que você trabalhou em 2023. Se você foi registrado por todos os meses do ano, receberá o valor total, que corresponde ao salário mínimo vigente.

Para verificar se você tem direito ao abono, pode consultar os canais oficiais da Caixa e do Banco do Brasil. Além disso, usar uma calculadora de abono salarial online pode ser uma ótima ideia para estimar o valor que você pode receber, baseado no tempo que trabalhou. É uma forma prática de se planejar e ter uma ideia do que esperar.