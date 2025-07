Band afasta Leo Dias do Fofocalizando do SBT

O jornalista Leo Dias não retornará ao comando do programa Fofocalizando, do SBT. Ele comunicou à direção da emissora que aceitou uma proposta da Band. No momento, Leo está de férias na Europa, mas já está agendado para retornar ao Brasil e assinar contrato com a Band na próxima segunda-feira, dia 28.

O motivo da mudança está ligado à diferença financeira entre as emissoras. O SBT não conseguiu igualar a oferta da Band, que gira em torno de R$ 100 mil mensais. Essa quantia foi um fator decisivo para Leo Dias optar pela nova proposta.

Na Band, ele será uma das novidades do programa Melhor da Tarde, que deve estrear no dia 11 de agosto. Este novo formato contará com a participação de outros profissionais, como Pâmela Lucciola, Márcia Sensitiva, Carole Crema e Márcia Goldschmidt, que fará contribuições diretas da Espanha.

Além de sua participação no Melhor daTarde, Leo Dias também irá se envolver em outros projetos na Band. Uma das ideias é desenvolver um programa de entrevistas, aproveitando a experiência que ele já possui com o projeto Leo Dias Entrevista, que foi sucesso no portal Metrópoles. Ele também poderá colaborar no programa Band Folia, ampliando sua presença na emissora.

Outro fato relevante é que Felipeh Campos, que também deixou o SBT para se unir à Band, será integrado ao programa Bora Brasil. Esse programa passará por algumas mudanças, mas Cynthia Martins e Patricia Rocha continuarão no comando.

A Band parece estar se fortalecendo na faixa vespertina com a chegada de Leo Dias, marcando uma espécie de revanche em relação ao SBT. Nos últimos anos, a rivalidade entre as duas emissoras se intensificou, com saídas de nomes importantes como Danilo Gentili e Otávio Mesquita do SBT para a Band. A Band, por sua vez, também enfrentou tentativas de desfalque do SBT, que tentou contratar Renata Fan e Craque Neto, acirrando a disputa.

Recentemente, a Band expressou interesse em contratar Gaby Cabrini, filha do jornalista Roberto Cabrini, que optou por ficar onde está. Se essa negociação tivesse avançado, ela também se juntaria a Leo Dias no Melhor da Tarde.

A chegada de Leo Dias à Band é vista como uma importante movimentação no cenário da televisão brasileira, refletindo a crescente competitividade entre as emissoras.