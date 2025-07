Incerto futuro de Felipeh Campos com Leo Dias na Band

Cinco anos após sua estreia, o programa matutino ‘Bora Brasil’ enfrenta dificuldades na Band. Reformulado no final de abril para funcionar como uma revista eletrônica, a atração tem registrado audiência baixa e uma instabilidade interna significativa, levando a especulações sobre a possibilidade de seu cancelamento.

Um dos principais motivos para essa situação é a saída recente de Rodrigo Alvarez, um jornalista com experiência na Globo, que esteve com o programa por apenas três meses. Acredita-se que ele tenha deixado a equipe devido a desentendimentos editoriais com as apresentadoras Patrícia Rocha e Cynthia Martins, que já dirigem o programa há mais tempo.

Atualmente, o ‘Bora Brasil’ está enfrentando uma audiência muito baixa, muitas vezes atingindo apenas traços e picos de 0,3 ponto na Grande São Paulo, conforme dados de audiência.

Com essa queda na popularidade, rumores sobre o retorno do programa culinário ‘Dia Dia’, que foi cancelado em 2018, começaram a circular. A atração, que já teve a participação de personalidades como Daniel Bork e Chris Flores, pode ser reintroduzida para ocupar o espaço matinal caso o ‘Bora Brasil’ seja mesmo encerrado.

Além disso, a recente contratação de Leo Dias para a nova fase do ‘Melhor da Tarde’ criou incertezas sobre o futuro de Felipeh Campos na Band. Ele era cotado para fazer parte do novo formato do programa vespertino, que deve estrear em agosto com um foco maior em jornalismo. Contudo, agora há a possibilidade de que Felipeh seja realocado para outro projeto.

Entre as opções que estão sendo consideradas para ele, estão a possibilidade de continuar no ‘Bora Brasil’ (se o programa não for cancelado), integrar uma nova atração matinal que está em fase de desenvolvimento ou ser transferido para outra parte da programação, dependendo das mudanças após a chegada de Leo Dias.

Até o momento, a Band não confirmou oficialmente nenhuma dessas mudanças ou rumores sobre o futuro do programa e de seus apresentadores.